El proyecto contempló la instalación de 1400 metros de nuevas cañerías, junto a la construcción de cámaras, sumideros y enlaces, y la repavimentación de distintos sectores

La intervención se extendió por más de dos kilómetros y se desarrolló a través de tres frentes de trabajo simultáneos, a partir de una demanda planteada por vecinos y vecinas en la Mesa de Participación Ciudadana.

Como parte del proyecto, se ejecutaron 1.400 metros lineales de nuevos conductos pluviales principales de 800 milímetros de diámetro, además de la construcción de cámaras de inspección, sumideros y cañerías de enlace destinadas a fortalecer el funcionamiento del sistema hidráulico. Una vez finalizadas estas tareas, se avanzó con la recuperación de las calles afectadas por las obras.

En este sentido, el proyecto incluyó la reconstrucción de 2.300 metros cuadrados de calzada de hormigón y un complemento de otros 3.000 metros cuadrados de repavimentación en carpeta asfáltica, trabajos que permitieron completar la intervención y dejar en condiciones de circulación los sectores alcanzados.

La última etapa del proyecto, recientemente concluida, comprendió la colocación de carpeta asfáltica sobre distintos tramos de la calle Melber entre Polonia y José Hernández; entre Doyhenard y Sarratea; y entre Frías y Viera.

Previamente, en estos sectores se habían completado los distintos ramales de la nueva red hídrica. Uno de ellos contempló alrededor de 500 metros lineales de conductos sobre Polonia, entre Melber y Cuyo, y sobre Melber, entre Polonia y José Hernández. Otro frente comprendió Doyhenard, entre Cuyo y 1º de Marzo, y Melber, entre Sarratea y Doyhenard, con más de 500 metros de conductos pluviales.

El tercer sector incluyó la instalación de aproximadamente 390 metros lineales de cañerías en Wright, entre 1º de Marzo y Luján; Luján, entre Wright y Viera; Viera, entre Luján y Melber; y Melber, entre Viera y avenida General Frías.

Con la finalización de los trabajos, el Gobierno de la Comunidad incorporó en Llavallol nueva infraestructura para mejorar el drenaje urbano, optimizar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia y favorecer las condiciones de circulación en las calles intervenidas.