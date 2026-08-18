“Dependemos para el tema arroyos 100% de una garantía del Gobierno nacional para poder tomar un financiamiento internacional y hacer las obras”, es una frase que se repite en Quilmes y en distritos afectados.

La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Quilmes, Cecilia Soler, lamentó la negativa del Gobierno de Javier Milei para financiar las obras hídricas que necesita el distrito para evitar inundaciones.

“Nosotros dependemos para el tema arroyos 100% de una garantía del Gobierno nacional para poder tomar un financiamiento internacional y hacer las obras”, explicó Soler al programa Haro con Hache de FM Sur, y remarcó además que los arroyos son de jurisdicción provincial.

En ese sentido, señaló que fue la Provincia la que solicitó autorización para tomar deuda y ejecutar las obras surgidas del Plan Hídrico, Social y Ambiental elaborado para la cuenca.Y hasta el momento no hubo una respuesta concreta de Nación.

“La no respuesta de la administración pública es un no. La verdad, no veo voluntad de este Gobierno nacional de acompañar estas iniciativas”, concluyó.

Además confirmaron que desde el año 2023 se iniciaron 24 obras hídricas, pero más de la mitad fueron canceladas o suspendidas, terminándose solo una de ellas.

"Las obras se financiaron con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que recibe parte de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. Entre 2024 y mayo de 2026, el Fondo recaudó $375.400 millones: destinó $116 mil millones a obras y colocó $290 mil millones en Letras del Tesoro", seálaron.