Este martes 18 de agosto a las 11 horas, militantes, referentes y dirigentes del Movimiento Libres del Sur irán a las puertas de Mercado Libre (Posta 4789, Saavedra, CABA) "a manifestar nuestro descontento con las tasas usurarias que viene cobrando Mercado Libre, con tasas de interés de hasta el 1300%".

"Esta situación genera niveles altísimos de morosidad que afectan al conjunto de trabajadores, jubilados y ciudadanos en general", señaló la referente del sector, Silvia Saravia.

"En el día de ayer realizamos el primer boicot por 24 hs. contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito. El balance es muy satisfactorio porque pusimos en agenda esta problemática con una medida ciudadana, consciente y organizada.

No estamos en contra de la empresa en sí, ni tampoco en contra de que cobre intereses por los préstamos otorgados, pero queremos tasas razonables, acordes a la inflación anual de este año. Asimismo, exigimos la refinanciación y devolución de los intereses exorbitantes cobrados hasta el momento. Ratificamos que el ajuste de Milei es una pistola en la cabeza de nuestro pueblo", agregó la dirigente de izquierda.

Saravia agregó que "Milei nos somete a un ajuste terrible. Habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar sus tasas de interés, permitiendo que cobren hasta 40 veces la inflación anual. Desde que asumi, se redujo el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, sin contar los más de 300.000 despidos que hubo en todo el país. Los servicios públicos (luz, gas, telecomunicaciones, agua) aumentaron muchísimo más que la inflación. Eliminó la Ley de Alquileres y los aumentos duplicaron la inflación, además cada tres meses. Esos son los motivos del endeudamiento familiar de millones de compatriotas".

"No es algo entre privados"

"Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron sometiendo con intereses usureros a quienes menos tienen. No es 'algo entre privados', como dicen Milei y Caputo. Es un plan deliberado para trasladar ingresos hacia los que más tienen", finalizó diciendo.