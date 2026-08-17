El Municipio de Quilmes informa que este domingo una multitud vivió el cierre del Festival Somos Quilmes, en el marco del 360º aniversario de la ciudad, con el gran final a puro rock que desplegó la reconocida banda, Caballeros de la Quema, en el escenario montado en Pellegrini y Vicente López, en una jornada libre y gratuita para toda la comunidad.

En este contexto, la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, señaló: “Culminamos los festejos por los 360 años de nuestra ciudad junto a miles de familias que disfrutaron de una jornada con puestos gastronómicos, música en vivo y el gran cierre de Caballeros de la Quema. Cuando alguien nos pregunta de dónde venimos, respondemos con el pecho inflado de orgullo, porque somos una tierra cargada de resistencia, solidaridad y profundo amor”.

Y destacó: "Celebremos el valor de pertenecer a esta patria chica, reflejo de la lucha de nuestros pueblos originarios y de todas las culturas que llegaron para construir comunidad. Con ese sentimiento, seguiremos trabajando con compromiso para defender y cuidar nuestro lugar en el mundo. Gracias de corazón a cada vecina y vecino, a los emprendedores, artistas, trabajadores y trabajadoras que hicieron posible estos dos días de encuentro y celebración" .

Así, antes del cierre de Caballeros de la Quema, los presentes pudieron disfrutar de una previa de primer nivel con los shows de Autos Robados, La Covacha, Criminal Tango, Alaroyé, Cordero Atado, Nada el Pájaro, Agustin Ronconi y la Pueblada, Surversivos, Bien Nosotros, Tramados, La Banda del Taller, Al Gran Capitán y Revolución Gaucha.

Al mismo tiempo, las decenas de miles de personas que concurrieron a la plaza Aristóbulo del Valle, contaron con una variada oferta gastronómica con los foodtrucks, y la feria de emprendedores locales, quienes ofrecieron sus productos a precios accesibles para el bolsillo de las familias.

En la misma línea, los organizadores se mostraron conformes con el alcance de la jornada. Mauro Díaz, secretario de Productores Cerveceros, comentó que “estamos contentos por el lugar que nos brinda el Municipio. Estamos en un ambiente de fiesta, de desarrollo productivo local”. También los vecinos elogiaron la iniciativa, como Elio Ramírez, que indicó: “ A mí me hace sentir orgullo toda esta gente que se acerca para compartir el momento de Quilmes, que cumplió 360 años, y la estamos pasando divino”. Y Leandro Álvarez, aseguró que “me encanta venir acá y recorrer todos los puestos, comer algo rico, tomar una birra quilmeña. A los quilmeños les diría que disfruten de este distrito, que es el mejor de la Provincia. Ser quilmeño es comunidad. Estos eventos son muy buenos porque le sirven a la familia que tiene muchas ganas de pasear y divertirse”.