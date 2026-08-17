Allí, Balor expresó: “Hoy tuvimos un hermoso día. Estuvimos recorriendo la Fiesta del Día de las Infancias con todas las actividades que ofrece la Municipalidad a través de todas sus áreas, para que nuestros vecinos y vecinas vengan y disfruten en familia. Seguimos trabajando para nuestra comunidad”.Sobre la jornada, el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico López, destacó: “Este evento fue organizado por el Municipio a través de todas sus áreas, instituciones y organizaciones que se sumaron para, entre todos, proponer una tarde de juego en la Plaza. Estamos muy contentos y agradecidos. Cuidar a los más pequeños y pequeñas es una premisa de este Municipio que busca construir comunidad e identidad a través del encuentro”.Seguidamente, la secretaria de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava, señaló: “Un año más, la gestión municipal pone en valor el juego y la recreación, algo muy importante para las infancias. Esta celebración se realiza desde la llegada del Dr. Juan José Mussi al Gobierno Municipal y hoy continúa bajo la gestión del intendente Carlos Balor, brindando la posibilidad a muchísimos vecinos del distrito de compartir esta fecha especial junto a sus niños y niñas. Además, durante todo el año desarrollamos actividades recreativas en articulación con el sistema educativo”.Por su parte, una de las vecinas que participó junto a su familia, Valeria Ruiz Díaz, de Plátanos, expresó: “Nos acercamos a disfrutar del Día de las Infancias con mi nieto Thiago. El evento fue gratuito y estuvo muy bien organizado. Todo hermoso”.La jornada contó con una amplia variedad de actividades recreativas, deportivas y culturales para disfrutar en familia. Entre ellas, se destacaron las propuestas del móvil de Cultura Colectiva, la exhibición de máquinas viales y la presencia de la Feria Municipal Emprender. Además, el Honorable Concejo Deliberante de Berazategui llevó sus bancas a la calle, generando un espacio de participación e iniciación cívica destinado a niñas y niños.