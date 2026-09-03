La Con el lanzamiento formal de las plataformas Dock Sud Global y Aula Puerto, impulsadas por la gestión que preside Mónica Litza, el Puerto de Dock Sud puso en marcha dos iniciativas estratégicas destinadas a fortalecer el comercio exterior y la formación laboral en la provincia.

Durante la presentación, Mónica Litza remarcó que el puerto es un motor logístico indispensable para el país y que ambas herramientas permitirán sumar oportunidades concretas, fortalecer la capacitación y proyectar la fuerza laboral de la provincia al mundo. Asimismo, la funcionaria expresó su reconocimiento a las autoridades locales, agradeciendo el acompañamiento constante de la intendenta Magdalena Sierra y de Jorge Ferraresi.

Por un lado, Dock Sud Global quedó operativa para brindar inteligencia comercial, asistencia técnica, soluciones logísticas y opciones de financiamiento a las empresas que buscan expandirse internacionalmente. En paralelo, Aula Puerto inició sus actividades como una política educativa adaptada a las demandas tecnológicas del sector, ofreciendo formación especializada en gestión portuaria mediante una plataforma digital desarrollada junto a universidades y actores privados.

La presentación oficial se realizó durante la exitosa Ronda de Negocios Avellaneda 2026, en el Parque Municipal Multipropósito La Estación y reunió a representantes de más de 400 entidases, entre pymes, grandes industrias, cooperativas y entidades financieras,

La organización del evento estuvo a cargo del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Avellaneda y el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, en articulación con la Unión Industrial de Avellaneda y el Frente Productivo.