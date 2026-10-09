Lanús Gobierno continúa con la ejecución de obras de urbanización y recuperación de espacios verdes en el barrio Villa Constitución, en la localidad de Valentín Alsina, en el marco del proyecto del Parque Lineal del Oeste que tiene la finalidad que las y los lanusenses tengan más y mejores sitios públicos de calidad.

A lo largo de este corredor de más de cinco kilómetros lineales que atraviesa la traza del ex ferrocarril Belgrano Sur, desde Villa Caraza a Valentín Alsina, se lleva a cabo la puesta en valor del área, el emplazamiento de nuevo mobiliario urbano, la concreción de mejoras en la iluminación y la accesibilidad, la instalación de juegos y la incorporación de canchas multideporte para que los vecinos y las vecinas puedan disfrutar junto a sus hijos, hijas y familiares.

Esta iniciativa es llevada a cabo por la decisión política del intendente Julián Álvarez de transformar el lugar, se efectúa con presupuesto 100% municipal y forma parte del proyecto Distrito La Ribera que busca recuperar 560 hectáreas de la zona.