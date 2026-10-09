"Seguimos caminando Avellaneda todos los días para estar junto a nuestros vecinos y vecinas en este momento tan difícil que atraviesa el país", expresó Emmanuel Santalla durante una nueva jornada de trabajo y contención comunitaria en los barrios del distrito.

En ese marco, se concretó la firma de un convenio -en la Capilla Nuestra Señora de Luján, Villa Tranquila- entre el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y el presidente de la Cámara Penal de Avellaneda-Lanús, Gabriel Vitale.

El acuerdo busca mejorar de manera directa el acceso a la justicia en el territorio, brindando más información, herramientas concretas y labores de prevención para la comunidad.

Posteriormente, junto al Padre Adrián y Rosita, Santalla recorrió las instalaciones del Comedor San José, un espacio comunitario puesto en funcionamiento el año pasado que hoy resulta indispensable para acompañar y asistir a las familias que más lo necesitan.

"Es importante cuidar y fortalecer estos espacios, porque en tiempos difíciles la solidaridad y la organización en comunidad son nuestra fuerza para salir adelante", concluyó Santalla.