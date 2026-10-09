Trabajadores del Hospital de Quilmes se movilizarán el próximo jueves 22 de octubre al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, para exigir el pase a planta permanente de todos los becarios y becarias del hospital, una recomposición salarial, mayor presupuesto para la salud y mejores condiciones laborales ante el profundo deterioro institucional bajo la gestión de Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak.

La medida de fuerza se concretará en el marco de una amplia coordinación interhospitalaria que nuclea a decenas de hospitales de la provincia de Buenos Aires. De la convocatoria participarán becarios y becarias autoconvocados, juntas internas y agrupaciones de la salud. «Estamos sosteniendo el sistema público en condiciones insostenibles», señalan referentes del sector.

Desde el ámbito sanitario aseguran que los salarios quedaron pulverizados frente a la inflación y los acuerdos paritarios a la baja. Mientras la línea de pobreza oficial supera los $1.564.716, la canasta de consumos mínimos de ATE INDEC trepa a los $2.600.000, un piso que el personal reclama de emergencia. A esto se le suma, según denuncian, el fraude laboral histórico que padecen becarios y residentes bajo regímenes como el Decreto 5725/89: «Cumplimos idénticas responsabilidades que el personal de planta permanente, pero cobramos la mitad del sueldo, sin aportes previsionales, sin antigüedad, sin estabilidad laboral y sin aguinaldo, y esto sucede aproximadamente desde hace 6 años».

La movilización es impulsada activamente por la Lista de la Unidad del Hospital de Quilmes, ATE Gran Buenos Aires Sur Lomas de Zamora, la CICOP Seccional Hospital de Quilmes, la CICOP Seccional Hospital Esteves, el Cuerpo de delegadas/os ATE Hospital Gandulfo, el Cuerpo de delegadas/os Hospital Esteves, el Cuerpo de delegados/as ATE Región Sanitaria VI, juntas internas y tantos otros trabajadores y trabajadoras autoconvocados de decenas de hospitales de la provincia de Buenos Aires. A esto se suma que recientemente la Comisión Provincial de Residentes de la Provincia de Buenos Aires decidió por asamblea ir al paro y acompañar esta movilización.