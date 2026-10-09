La Municipalidad de Berazategui lleva adelante la construcción de un canal pluvial en la calle 611 entre Colectora de la Ruta 2 y 517 (El Pato). Esta intervención se enmarca en el plan de obras preventivas impulsado por el intendente Carlos Balor, para reforzar el sistema de desagües y reducir el riesgo de anegamientos ante posibles episodios de lluvias intensas vinculados al fenómeno El Niño.

Al respecto, el ingeniero Pedro Orazzi, de la Secretaría de Obras Públicas municipal, explicó: "Se trata de una obra hidráulica de unos 170 metros de longitud, que abarcará una cuenca de aproximadamente 100 hectáreas y beneficiará a unas 2.500 personas. Es financiada por el Municipio de Berazategui. Actualmente nos encontramos en la etapa inicial, con trabajos de movimiento de suelo".

Asimismo, agregó: "Uno de los principales objetivos de esta obra es prevenir los eventuales efectos del fenómeno El Niño y evitar los problemas hidráulicos que podrían llegar a presentarse en esta zona del distrito. Por decisión del intendente Carlos Balor, estamos realizando esta clase de tareas en distintos puntos, para poder estar preparados. Éstas permitirán mejorar el escurrimiento del agua en caso de lluvias intensas".

Desde la Municipalidad se les solicita a los vecinos y vecinas que también colaboren con la prevención, evitando arrojar residuos en los canales a cielo abierto y manteniendo despejados los sumideros y desagües.