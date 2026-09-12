Los diputados de Unión por la Patria de la Provincia de Buenos Aires expresaron su rechazo categórico al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) impulsado por el Gobierno Nacional.

En un comunicado oficial, desde el bloque señalaron que no se trata de una mera operación empresaria, sino de la entrega de un recurso estratégico, de un derecho humano y de una herramienta central para el desarrollo nacional.

Argumentos del rechazo

1. Perjuicio económico: El bloque sostuvo que privatizar AySA es una decisión económicamente perjudicial para el Estado y para los usuarios. Argumentaron que se trata de desprenderse de un activo rentable construido con inversión pública para transferir su renta a un grupo privado.

Recordaron el antecedente de los años 90, cuando durante la concesión de Aguas Argentinas las tarifas aumentaron más de un 80% en términos reales. Advirtieron que la experiencia demuestra que el Estado termina asumiendo la deuda y garantizando ganancias en dólares, mientras se aplican tarifazos. Señalaron que actualmente ya se aplicaron aumentos superiores al 300%, se recortó personal y se paralizaron obras.

2. Problema social y ambiental: Desde UxP alertaron que donde no hay agua potable y cloacas hay enfermedad, desigualdad y contaminación. Indicaron que durante la gestión privada anterior, la expansión se concentró en zonas de alto poder adquisitivo de CABA y Zona Norte, mientras que el conurbano profundo fue abandonado y se incumplió el 60% de las inversiones comprometidas.

En contraste, destacaron que durante la gestión pública iniciada en 2006 por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, se incorporaron más de 11 millones de personas al servicio de agua y 8 millones a cloacas, priorizando el segundo y tercer cordón del conurbano.

3. Cuestión de soberanía: El bloque reafirmó que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano reconocido por la ONU y la Constitución Nacional. Sostuvieron que AySA controla la potabilización y el tratamiento en el área más poblada del país y que entregar su control es entregar soberanía. Citaron como ejemplo a Francia y Alemania, países que hoy están re-estatizando sus servicios tras el fracaso del modelo privado.

Exigencias

Por estos motivos, el Bloque de Diputados de Unión por la Patria de la Provincia de Buenos Aires:

• Rechaza la privatización de AySA por considerarla ruinosa para el Estado y confiscatoria para los usuarios.

• Alerta sobre el grave daño social y ambiental que implica abandonar la expansión de redes.

• Reafirma que el agua es un derecho humano y un bien soberano.

• Exige al Gobierno Nacional el cese del proceso privatizador y la inmediata reactivación de las obras paralizadas.

"La Argentina necesita más agua potable y más cloacas. No menos Estado", concluye el comunicado.