El ciclo "Té de autores" vuelve a la librería El Aleph de Varela con una invitada especial. Este sábado 19 de septiembre a las 14 horas se presenta Magela Demarco con su charla-taller "Leer para acompañar: libros, emociones e infancias".

La propuesta está pensada para docentes, familias, mediadores de lectura, ibliotecarias, docentes, psicólogas y psicopedagogas y todos los que trabajan o conviven con infancias y quieren profundizar en el rol del libro como puente para acompañar emociones.

Magela Demarco es escritora y referente en literatura infantil, con una amplia trayectoria en talleres de promoción de la lectura y formación.

La actividad es arancelada y con cupos limitados.

La cita es este sábado 19 de septiembre a las 14 horas en El Aleph - de Varela

Info e inscripciones:

Escaneando el QR del flyer que te lleva al WhatsApp de la librería.

Un plan ideal para este sábado para tomar un té, charlar de libros y llevarse herramientas para acompañar a los más chicos.