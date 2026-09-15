Lanús Gobierno invita a los vecinos y a las vecinas a participar de la próxima jornada de autocuidado que se hará el sábado 19 de septiembre, a las 12, en el Gimnasio Host Híbrido ubicado en la calle Bustamante N° 1031 en Gerli.

Esta iniciativa busca que las y los asistentes puedan incorporar diversas técnicas que les permitirán responder con rapidez y eficacia ante situaciones de emergencias médicas. Allí aprenderán a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich 2026 y a utilizar correctamente el Desfibrilador Externo Automático (DEA), tres conocimientos necesarios para salvar la vida de cualquier persona.

Esta propuesta es abierta a toda la ciudadanía lanusense, no requiere inscripción previa y al finalizar se otorgará un certificado a cada participante. Cabe recordar que, en caso de lluvia, la misma quedará suspendida.