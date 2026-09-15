Hablaron de la carga impositiva, del costo de la energía y de la recuperación del consumo, tres pilares para recuperar la capacidad productiva y los puestos de trabajo.

El ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se reunió en el mediodía de hoy con Diego Ojeda y Xavier Escalada, presidente y secretario general de la Asociación ENAC, Empresarios para el Desarrollo Argentino.

En el encuentro, trazaron un mapa de la situación actual de las pymes productivas, en el que destacaron un número alarmante: desde que asumió Milei cerraron alrededor de 35 mil empresas pyme.

Durante la charla se abordó la carga impositiva que afrontan hoy las pequeñas y medianas empresas, el precio de la energía y los combustibles y la retracción del consumo, una combinación de factores que llevaron a la crisis actual.

Los empresarios le dejaron a Ferraresi un informe elaborado por la asociación, con cifras correspondientes al segundo trimestre del año:

-El 46,7% de las PyMEs registró una caída en sus ventas en volumen.

-El 87,4% registró aumento de costos en el trimestre.

-El 32,2% de las empresas trabajó con rentabilidad negativa.

-La utilización promedio de la capacidad instalada fue del 54,6%.

-Solo el 19,2% prevé realizar inversiones durante los próximos seis meses.

-El 61,6% de los empresarios pyme considera que la situación económica del país empeorará en lo que queda del año.

La reunión formó parte de los encuentros que Ferraresi viene realizando con diferentes espacios, con el objetivo de “construir una gran unidad multisectorial, donde todos los sectores tengan participación activa en el nuevo gobierno a partir de un concepto que nos enseñó Perón: la comunidad organizada”.