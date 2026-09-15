La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó este martes de la jornada en conmemoración al 50º aniversario del secuestro y desaparición de estudiantes secundarios durante la última dictadura cívico-militar en La Plata, conocida como “La Noche de Los Lápices”, en una actividad que se llevó a cabo en el Teatro Municipal y en el Sitio para la Memoria Ex CCD Pozo de Quilmes.

La jornada fue organizada por el Consejo del Sitio para la Memoria ex Pozo de Quilmes, conformado por la Comisión Provincial de la Memoria, el Colectivo Memoria Verdad y Justicia de Quilmes, la Subsecretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Quilmes, y contó con una obra interpretada por alumnos del colegio Inmaculada, talleres, intervenciones artísticas y una caminata de la que participaron cerca de 1.200 pibes y pibas del distrito, estudiantes de Teatro de la Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA), sobrevivientes, familiares de víctimas, ex presos políticos y funcionarios municipales.

“A 50 años de La Noche de los Lápices, ver a las pibas y los pibes que tienen la misma edad que tenían esos chicos, emociona. No nos quedemos con esa imagen en blanco y negro, porque parecieran inmortalizados en esas fotos. Pero no fueron solo una foto, fueron vidas. Eran jóvenes que tenían familias, que soñaban, que padecían lo que pasaba en casa, y que, por sobre todas las cosas, tenían un objetivo común, que era imaginar una patria de iguales”, sostuvo Mieri, acompañada por las secretarias de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos, Bárbara Cocimano, y de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Y agregó: “Yo los y las invito hoy a salir de este teatro y a caminar hacia el ex Pozo de Quilmes con la convicción de que esos pibes están entre nosotros, que vamos a llevarlos de la mano, que no los vamos a olvidar nunca, y que vamos a seguir levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. A 50 años, los lápices siguen escribiendo en todos ustedes”.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Colaone, aseguró que “tenemos un promedio de 700 chicos por semana en los Sitios de Memoria, Verdad y Justicia, debemos seguir luchando por un país mejor”. En la misma línea, otra de las oradoras fue la directora de Sitios y Espacios de Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Lorena Battistiol, quien indicó: “Vamos para adelante y no suelten las banderas de Memoria, Verdad y Justicia y también de identidad”. En tanto, Gabriel Laporte, integrante del Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia y hermano de Luis, militante desaparecido, remarcó: “para nosotros es un orgullo que ustedes estén aquí en este ejercicio de memoria”.

En esa misma línea, varios alumnos se expresaron luego de la jornada, como Lola Aquino, de la EES Nº 71: “Fue muy emotivo, la obra de teatro fue hermosa, me parece importante que la juventud esté informada para que esto no vuelva a suceder”. Por su parte, Cecilia Ierace, de la EES Nº 57, dijo: “Los chicos de la obra expresaron muy bien lo que pasó. Me parece bien, la juventud tiene que saber cómo defender sus derechos”.

La actividad comenzó en el Teatro Municipal (avenida Mitre 721) con palabras de bienvenida y una obra escrita y protagonizada por estudiantes del Instituto Inmaculada Concepción de Quilmes, acerca de La Noche de los Lápices y otros hechos ocurridos durante la dictadura. Luego se realizó una caminata hacia el Ex Pozo de Quilmes (Allison Bell y Garibaldi), donde se compartió un almuerzo y talleres de reflexión y producción con estudiantes, sobrevivientes y familiares. Como resultado, las y los jóvenes efectuaron una breve escena teatral durante el plenario de cierre.



Se conoce como La Noche de los Lápices a una serie de secuestros de estudiantes secundarios ocurridos en septiembre de 1976, en La Plata, durante la última dictadura cívico-militar, con un operativo central en la noche del 16 de septiembre. Las y los jóvenes fueron perseguidos por su militancia política y estudiantil; varios habían participado en los reclamos por el boleto estudiantil secundario. Fueron trasladados a distintos centros clandestinos de detención, donde sufrieron torturas. Seis de ellos continúan desaparecidos. Los testimonios de quienes sobrevivieron permitieron reconstruir lo sucedido y fueron fundamentales para la búsqueda de justicia.

Estos hechos formaron parte del terrorismo de Estado y de la persecución a las organizaciones políticas, sociales y estudiantiles. En su memoria, cada 16 de septiembre se conmemora el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.

El Ex Centro Clandestino de Detención (CCD) Pozo de Quilmes tiene un vínculo directo con esta historia: allí permanecieron secuestrados estudiantes víctimas de La Noche de los Lápices. Su preservación permite transmitir lo sucedido y mantener viva la memoria de quienes estuvieron detenidos en ese lugar. En marzo de 2020, durante la gestión de Mayra Mendoza, se concretó la recuperación de la totalidad del inmueble, tras el traslado de la Brigada de Investigaciones (luego DDI) que continuaba funcionando en una parte del edificio. De esta manera, el espacio quedó destinado íntegramente a la memoria y la promoción de los Derechos Humanos.

Participaron también la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; el director general de Derechos Humanos, Rubén Schell, y su par de Violencia Institucional, Walter Ormazábal; la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino; el director del ex Pozo de Quilmes, Mariano Orellana, y la directora del ex CCD “Puesto Vasco”, Laura Ojeda, entre otras autoridades.