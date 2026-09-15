La intendenta de Avellaneda Magdalena Sierra inauguró obras en el Instituto Municipal de Rehabilitación, ubicado en José Enrique Rodó 300, de Wilde.

Con una inversión de más de $230 millones, financiada por el Municipio, se llevaron a cabo: ampliaciones de consultorios, adecuación de locales, una nueva sala de espera, construcción de 5 nuevos consultorios, puesta en valor de áreas comunes, construcción de núcleo sanitario adaptado, modernización de la estación de enfermería, provisión e instalación de mobiliario específico para cada sector intervenido, y readecuación correctiva de las redes eléctricas, sanitarias y de plomería, entre otras importantes mejoras.

De la actividad participaron la secretaria de Salud, Virginia Algarañaz; los secretarios de Obras Públicas, Gastón Seillan, y de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff; la subsecretaria de Salud, Alicia Vega; y la directora del IMRA, Miriam Cabaleiro.

Luego, la intendenta de Avellaneda hizo entrega de ocho viviendas a familias relocalizadas en el marco de la urbanización del Predio Vagón y ex Ferrosur.

Junto a la secretaria de Desarrollo Territorial, Mónica Ghirelli, y el secretario de Planificación, Guillermo Pesce, Magdalena Sierra dialogó con los vecinos, recorrió los nuevos hogares y compartió la emoción de las familias. Junto a la secretaria de Desarrollo Territorial, Mónica Ghirelli, y el secretario de Planificación, Guillermo Pesce, Magdalena Sierra dialogó con los vecinos, recorrió los nuevos hogares y compartió la emoción de las familias.

Por otro lado, durante la mañana, la jefa comunal encabezó la entrega de subsidios a dos establecimientos educativos de Wilde.

En primer lugar, Magdalena Sierra entregó un subsidio a la escuela primaria 21 “Gral. Don José de San Martín”, destinado a transformar un aula en laboratorio.

Junto a la secretaria de Educación, Claudia Colaso; el presidente del Consejo Escolar, Pablo Espósito; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Hugo Duarte; y la directora de la escuela, Analía López, la intendenta Sierra compartió un encuentro con la comunidad educativa. Allí, enfatizó el rol de las cooperadoras.

Como parte de la cooperadora de la escuela, Yanina detalló que “en el futuro laboratorio informático se va a utilizar el gabinete tecnológico que entregó el Municipio”.

Considerando la educación pública como pilar fundamental de la sociedad, y reafirmando la necesidad de acortar la brecha digital entre nuestros chicos, la jefa comunal subrayó la importancia de la sala de computación y el debate sobre qué hacer con las tecnologías y con la Inteligencia Artificial.

“Queremos que nuestros niños y niñas de escuelas públicas estén igual de preparados que cualquier otro estudiante”, dijo Sierra y recordó: “Hace muchos años con Jorge Ferraresi decidimos trabajar para que esa igualdad pueda existir, y comenzamos con las obras de infraestructura”. “Como no podíamos entregar un subsidio a las escuelas directamente, porque la legislación lo prohíbe, le buscamos la vuelta: sí podíamos financiar a las cooperadoras”, contó.

Luego, la Intendenta aseguró: “Con Jorge Ferraresi trabajo codo a codo hace más de 30 años. De todo lo que realizó fui parte de su equipo y voy a seguir trabajando en esta línea”.

A continuación, la jefa comunal estuvo en el Jardín 913 para entregar un subsidio destinado para renovar la fachada, pintar las rejas y cambiar luminarias, entre otros trabajos.

Ante la gran concurrencia de familias, Magdalena Sierra destacó: “Queremos que la educación sea de calidad pero además queremos construir comunidad. Por eso, este subsidio no puede ser solo un acto administrativo.”

Acompañada por la directora Silvia Figoni y la presidenta de cooperadora, Maribel Rivas, la jefa comunal expresó que las “escuelas son espacios de cuidado y de enseñanza”. Luego, resaltó la importancia de los maternales municipales: “Creo profundamente en la coparticipación de esas tareas de cuidado. Donde las personas que cuidan están jerarquizadas”.

Desde Avellaneda valoramos la dedicación de los vecinos para trabajar de manera conjunta con el propósito de alcanzar la igualdad de oportunidades de nuestros chicos.