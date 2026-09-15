El escenario político de la oposición empieza a acelerar sus definiciones de fondo. Este próximo sábado 19 de septiembre, el gobernador Axel Kicillof, será el único orador en el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se llevará a cabo en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, Avellaneda.

Tras meses de intensas recorridas sectoriales e internas en los municipios del interior y el conurbano bonaerense, la militancia y los intendentes aliados apuestan a que esta cita funcione como el lanzamiento implícito de la postulación presidencial de Kicillof para 2027.

El plenario de Avellaneda representa el cierre de una etapa de resistencia puramente territorial y el inicio de un despliegue nacional. A lo largo del año, el MDF ya venía dando señales de expansión con lanzamientos específicos en la Ciudad de Buenos Aires, así como la conformación de mesas temáticas clave en áreas de la militancia como MDF Juventudes —que reunió a más de 3.000 jóvenes en San Martín—, MDF Mujeres y Diversidades en Ensenada, y mesas de debate técnico orientadas a la Salud y la Educación.

Bajo la premisa de "organizar la esperanza", las comisiones de discusión del encuentro de este sábado abordarán ejes estructurales de producción, trabajo, salud mental, vivienda y soberanía política. Según fuentes ligadas al espacio, se espera la asistencia de masivas delegaciones de dirigentes, legisladores, organizaciones sociales y jefes comunales de distintas provincias argentinas que buscan referenciarse en el liderazgo del gobernador de la provincia más poblada del país.

La elección del lugar no es casual: Avellaneda, un histórico bastión peronista de la tercera sección electoral, servirá como vidriera de la "musculatura política" que los intendentes leales a Kicillof pretenden exhibir ante las tensiones internas dentro del propio peronismo. El plenario ocurre en un contexto de reordenamiento peronista, donde otros sectores, como el Frente Renovador de Sergio Massa y agrupaciones alineadas con La Cámpora, también buscan marcar la agenda de la discusión interna.

La jornada de este fin de semana en Avellaneda promete ser un termómetro decisivo para evaluar el alcance real de la convocatoria kicillofista fuera de sus fronteras tradicionales y perfilar el rumbo definitivo de la reorganización opositora en la Argentina.