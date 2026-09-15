La Asociación Cooperadora del Hospital Dr. Isidoro G. Iriarte, presidida por Sandra Torres, concretó la entrega de diez computadoras destinadas a ocho áreas del establecimiento. Los equipos fueron obtenidos gracias a la gestión realizada por la Cooperadora ante Fundación Equidad y serán utilizados, entre otras funciones, para avanzar en la implementación del sistema de Historia de Salud Integrada (HSI).

Se trata de diez computadoras, obtenidas a partir de la gestión llevada adelante por la Cooperadora ante Fundación Equidad, organización que desde hace años trabaja en la recuperación, reacondicionamiento y donación de equipamiento tecnológico a instituciones educativas, sociales y de salud de distintos puntos del país.

La entrega fue encabezada por Sandra Torres, junto a la vicepresidenta de la Cooperadora, Viviana Fourcade, y la secretaria, Andrea Grimaux, quienes acompañaron a los responsables de cada uno de los sectores beneficiados.

Los equipos serán destinados formalmente a acompañar la implementación y utilización del sistema HSI (Historia de Salud Integrada) y a cubrir necesidades informáticas concretas de distintas áreas del Hospital Iriarte.

Ocho áreas del hospital recibieron equipamiento

La distribución de las diez computadoras fue realizada de acuerdo con las necesidades de cada servicio:

• Guardia de Adultos: 1 equipo, bajo la responsabilidad de la Dra. Karina Taborda.

• Oncología: 1 equipo, responsable Dra. Claudia Rado.

• Neumonología: 1 equipo, responsable Dra. Claudia Rado.

• Consultorio 7: 1 equipo, responsable Dra. Claudia Rado.

• SAMO: 3 equipos, responsable Marcela Ledesma.

• Salud Digital: 1 equipo, responsable Marcela Ledesma.

• Vacunación: 1 equipo, responsable Andrea León.

• Docencia e Investigación: 1 equipo, responsable Dra. Gabriela Abraham.

La utilidad de esta incorporación quedó reflejada en los propios testimonios de quienes trabajan diariamente en el hospital.

La Dra. Karina Taborda, de Guardia de Adultos, destacó que el nuevo equipamiento permitirá cargar las historias clínicas en el sistema, trabajar con imágenes y enviarlas para realizar interconsultas, facilitando tareas fundamentales para la atención y la comunicación entre profesionales.

En el caso de Docencia e Investigación, el nuevo equipo permitirá reemplazar una computadora que se encontraba totalmente obsoleta. Para un área vinculada a la capacitación, formación y producción de conocimiento dentro del hospital, disponer de equipamiento informático adecuado resulta una herramienta de vital importancia.

Desde la Cooperadora expresaron un especial reconocimiento a Fundación Equidad por haber acompañado la gestión y posibilitado que estos diez equipos llegaran al Hospital Iriarte.

Fundación Equidad desarrolla desde 2001 una tarea vinculada con la inclusión digital y la reutilización tecnológica, recuperando y reacondicionando computadoras para que puedan continuar siendo utilizadas por organizaciones sociales, establecimientos educativos, hospitales y otras instituciones.

La incorporación de estas diez computadoras demuestra, además, la importancia de la articulación entre organizaciones que trabajan con objetivos sociales y entidades como la Cooperadora, que conocen de primera mano las necesidades concretas de cada servicio del hospital.

Cada uno de los equipos entregados tiene un área asignada, un responsable y una finalidad determinada, de manera que el aporte pueda convertirse rápidamente en una herramienta efectiva para el trabajo diario.

Desde la Cooperadora remarcaron que la incorporación de tecnología adquiere especial relevancia en un hospital público de la magnitud del Iriarte, donde la informatización permite mejorar procesos, facilitar el acceso a la información sanitaria y acompañar el trabajo de los profesionales.

Al finalizar la entrega, Sandra Torres, presidenta de la Asociación Cooperadora del Hospital de Quilmes, agradeció especialmente a Fundación Equidad y destacó el valor de transformar las gestiones institucionales en respuestas concretas para el hospital:

“Agradecemos profundamente a Fundación Equidad por acompañarnos y hacer posible esta entrega. Para nosotros no se trata solamente de diez computadoras: cada equipo responde a una necesidad concreta de un servicio y se convierte en una herramienta para quienes trabajan todos los días atendiendo a nuestros vecinos. Desde la Cooperadora vamos a seguir gestionando, buscando aliados y trabajando para que cada aporte llegue al lugar donde verdaderamente hace falta”, señaló Sandra Torres.