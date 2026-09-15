Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, mantuvo una reunión de trabajo con el embajador del Reino de Marruecos en la Argentina, Fares Yassir. El encuentro se llevó a cabo en la sede diplomática con el objetivo de afianzar lazos institucionales, dinamizar el desarrollo económico de la región y fortalecer el entramado productivo local.

La reunión se enmarca en una política orientada a proyectar el puerto hacia nuevos mercados y fortalecer la transferencia de conocimiento en materia logística. Durante la jornada se abordaron los principales ejes de cooperación bilateral, centrados en el intercambio de experiencias en gestión portuaria, el desarrollo académico y la articulación entre puertos, ciudades y territorios.

Al respecto, Litza remarcó la importancia estratégica de este tipo de acercamientos internacionales: "La internacionalización cobra un verdadero sentido cuando se traduce en más desarrollo, trabajo y oportunidades concretas para nuestra comunidad. Construir estos puentes nos permite incorporar conocimiento para mejorar la gestión y abrir nuevas puertas a la capacidad productiva de nuestra región".

Esta agenda busca consolidar alianzas que incidan de forma directa en la competitividad del tejido industrial y comercial local. En ese sentido, la vinculación con la representación diplomática marroquí apunta a abrir canales institucionales que favorezcan la inversión, la innovación técnica y la generación de empleo.

El encuentro concluyó con el compromiso de ambas partes de dar continuidad a la agenda de trabajo compartida, explorando vías de complementariedad en el sector portuario y logístico que potencien el crecimiento territorial a largo plazo.