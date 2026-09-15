Otro brutal ataque en la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde un joven de Florencio Varela sufrió un ataque a su vehículo durante la madrugada del lunes en el kilómetro 14.

Ezequiel Bustos mostró un video con imágenes del parabrisas de su automóvil totalmente astillado, del lado del conductor, y restos de vidrio en el interior del habitáculo reflejaron el brutal piedrazo que le arrojaron desde un puente de la autovía con el objetivo de que frene el vehículo y lo roben, algo que no sucedió y no terminó en tragedia de milagro.

Bustos dijo ante la señal de noticias que en AUBASA (Autopistas de Buenos Aires, la empresa que concesiona la autovía) le dijeron que envíe un e-mail para hacer su descargo y le dijeron que en cinco días le iban a dar una respuesta, ante la solicitud del registro de cámaras en la zona. Y también hizo la denuncia en la comisaría de Wilde. “Me tuvieron como tres horas, eso también es otro problema, y la gente del seguro del auto me dijeron que están buscando al proveedor para que me cambien el parabrisas”, agregó Bustos.