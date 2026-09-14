Fue durante la visita de Alejandro "Peluca" Gramajo, secretario general de la organización. El documento denuncia "un mundo que ya no se aguanta más" y describe la crisis de los trabajadores de la economía popular.

Este domingo se concretó la visita del secretario general de la UTEP, *Alejandro "Peluca" Gramajo, donde se hizo entrega formal del informe que la organización le envió al Papa León XIV en el marco de la preparación de su visita pastoral a la Argentina, prevista para noviembre.

El trabajo fue presentado previamente en el IV Encuentro Fratelli Tutti* organizado por la Pontificia Academia para América Latina y el CELAM, donde Gramajo participó y entregó las conclusiones al Santo Padre.

Con el título "Un mundo que ya no se aguanta más" -retomando la frase del Papa Francisco en Bolivia - el informe de más de 70 páginas asegura que fue escrito con "pies embarrados, dedos encallados y forjado entre mates y abrazos".

Radiografía de la crisis:

El documento parte de un dato central: según el RENATEP 2023, hay 3.618.606 trabajadores de la economía popular registrados en el país, el 58,2% mujeres y el 63% jóvenes de 18 a 35 años.

Denuncia tres ejes:

1. El odio como práctica de gobierno: Cita al Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el último Tedeum: "Odiadores de aquella época, haters de hoy, sentados frente a una computadora para hacer terrorismo en las redes". La UTEP enumera los insultos oficiales hacia el sector: "vagos, fabricadores de curros, parásitos".

2. Endeudamiento y hambre:C Según datos del BCRA a diciembre 2025 incluidos en el informe, 20,3 millones de personas tienen financiamiento formal, con un crecimiento del 54,3% interanual. Casi 7 millones están en mora. En los hogares de menores ingresos, el 30% está endeudado y recurre a fiado y prestamistas informales. Gramajo advirtió en junio: "En nuestros barrios lo único que crece es el narcotráfico y las adicciones".

3. Desmantelamiento del Estado:* Parálisis del Potenciar Trabajo, del Registro de Barrios Populares, de la Ley de Integración Socio Urbana y ajuste del 73% en políticas de adicciones. Solo se ejecutó el 26,84% del presupuesto de SEDRONAR en 2024.

La segunda parte del informe detalla la experiencia por ramas: comercio popular, agricultura familiar, comedores, recicladores, textiles y cuidados. Destaca la plataforma cooperativa "Cuidarnos", creada junto al empresario Gustavo Grobocopatel, para vincular familias con cuidadoras.

En el encuentro de hoy se confirmó que uno o dos lugares vinculados a los movimientos populares serían parte del recorrido del Papa León XIV en Argentina.

El informe cierra con un abrazo fraterno de Gramajo al Papa "en nombre de todo el pueblo trabajador".