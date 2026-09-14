El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó el emblemático Club Social, Deportivo y Cultural Villa España, donde pudo dialogar con su Comisión Directiva. Se interiorizó sobre las iniciativas y proyectos de la institución. Además, recorrió las instalaciones, y observó las prácticas de natación y de básquet en las categorías infantiles.

“Los felicito por su compromiso. Esta reunión me pone muy a gusto porque me permite un contacto directo con la institución, saber cómo están, interiorizarme, hacer un ida y vuelta con ustedes. El Club está hermoso. Cuenten con nosotros, trabajemos juntos; este espacio contiene a chicos y personas mayores de Berazategui. Tenemos por delante un compromiso muy importante. Vamos a seguir el mismo camino que venía transitando el Dr. Juan José Mussi, siempre al lado de los vecinos”, indicó Balor durante el encuentro con la Comisión del Club.

Por su parte, Daniel Goya, presidente del Club Villa España, comentó: “Hoy nos visitó Carlos Balor. Estuvimos un rato mateando y conversando sobre el presente de la institución. La Municipalidad siempre nos acompañó y estamos agradecidos”.

El Club Villa España cuenta con una amplia propuesta deportiva, recreativa y educativa. Entre ellas, se encuentran básquet femenino y masculino, danzas, fútbol infantil, taekwondo, natación, acuagym, actividades y colonia para personas mayores. Además, dispone de establecimientos educativos en todos los niveles, como el Jardín de Infantes “Caritas Alegres”; la Primaria, Secundaria y el Instituto de Educación Superior “Atanasio Lanz”, además del Profesorado de Educación Física.

Acompañaron al Intendente en la visita integrantes del Gabinete municipal.