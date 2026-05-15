El concejal quilmeño Ezequiel Arauz entregó de la ordenanza promulgada que Declara de Interés Cultural el libro “Quilmes: arquitectura e identidad, influencias inglesas, alemanas y norteamericanas” una exhaustiva investigación recientemente publicada por el reconocido arquitecto y vecino Jorge Buján.

“Se trata de un trabajo de mucha relevancia, por el nivel de detalle y sobre el pasado arquitectónico de nuestra ciudad, muy necesario para el presente en términos identitarios y fuente de consulta obligada de aquí en más” expreso el concejal en el encuentro donde le hizo entrega al autor de una copia de la ordenanza y un diploma del HCD al respecto.

Buján por su parte se mostró agradecido por el reconocimiento legislativo “uno no emprende este trabajo para buscar un reconocimiento personal pero agradece que llegue. Esta investigación me tomo 20 largos años de mi vida profesional, y mucho esfuerzo pero estoy orgulloso del resultado”.