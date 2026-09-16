21 estudiantes elegidos por sus pares representaron a 64 escuelas del distrito en el recinto del Concejo Deliberante. Durante la jornada, ocuparon las bancas para debatir proyectos y acercar las propuestas de sus comunidades educativas ante autoridades locales.

El recinto del Concejo Deliberante (HCD) de Lanús volvió a convertirse en un espacio de construcción democrática al albergar la instancia final del Parlamento Juvenil Bonaerense (PJB). Esta iniciativa tiene como objetivo central fortalecer el protagonismo de las juventudes locales a través del encuentro, el debate y la elaboración de políticas públicas.

El evento fue el broche de oro de un amplio proceso participativo. Durante la primera etapa del programa, intervinieron cerca de 200 estudiantes provenientes de 64 escuelas secundarias del distrito (46 de gestión estatal y 18 privada). De allí surgieron los 21 jóvenes que, elegidos mediante el voto de sus propios compañeros, avanzaron a la gran final con la responsabilidad de ser las voces de sus escuelas.

La actividad contó con un fuerte respaldo institucional y la presencia del presidente del HCD Lanús, Nicolás Russo; la secretaria de Educación, Cultura y Deportes del Municipio, Natalia Gradaschi; junto a inspectores de enseñanza, autoridades educativas y docentes que acompañaron a los alumnos.

Juventudes protagonistas en las bancas

Durante la sesión, los estudiantes ejercieron activamente su ciudadanía al exponer y defender sus proyectos. La dinámica legislativa les permitió experimentar de primera mano el trabajo en el recinto: tras cada presentación se abrió un espacio de debate que promovió el respeto por la pluralidad de voces, la construcción de argumentos y la búsqueda de consensos.

Las propuestas elaboradas por los jóvenes abordaron temáticas de gran actualidad, basándose en los ejes del programa provincial: Inclusión Educativa, Género y ESI, Jóvenes y Trabajo, Derechos Humanos y Memoria, Participación Ciudadana, Educación Ambiental Integral, Comunicación y Medios, Salud Mental, e Integración Regional y Latinoamericana.

Las escuelas que lograron representación en esta instancia final fueron: Sagrado Corazón, EES N.º 45, Instituto Mariano Moreno, Medalla Milagrosa, Modern School, EES N.º 4, Aukan, Santo Cristo, EES N.º 3, EES N.º 48, EES N.º 30, Santa Faz, EES N.º 50, San Agustín, EES N.º 24, EES N.º 42, Instituto Norte, Inmaculada Concepción, EES N.º 20 y EES N.º 27.

Con esta nueva jornada, el HCD Lanús reafirma su compromiso de ser una institución de puertas abiertas, promoviendo espacios para que las nuevas generaciones puedan expresarse e involucr