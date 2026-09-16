El intendente de Berazategui, Carlos Balor; y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, recorrieron la obra del Polideportivo del barrio 3 de Junio. El lugar contará con varias dependencias, una cancha de césped sintético y un espacio techado.

“Las obras del futuro Polideportivo del barrio 3 de junio cuentan con financiamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias gobernador Axel Kicillof por seguir acompañando a Berazategui”, expresó Balor tras la visita.

Este nuevo espacio, ubicado en calle 163 y 47 B, estará conformado por una cancha de césped sintético, un parque público, tres locales comerciales y tres Salones de Usos Múltiples (SUM). Los trabajos corresponden a la segunda etapa del proyecto, que actualmente presenta un 43% de avance.

Este proyecto cuenta con financiamiento del Banco Mundial, a través del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Tiene como objetivo incorporar nueva infraestructura y equipamiento para acompañar el crecimiento y la transformación del barrio, además de fortalecer la integración de la comunidad.

De la recorrida también participaron funcionarios del Gobierno bonaerense: el subsecretario de Ejecución de Obras de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gerardo Tarchinale; la subsecretaria de Coordinación y Ejecución de Financiamiento Internacional, Karina Angeletti; el jefe de Gabinete de Hábitat y Desarrollo Urbano, Juan Manuel Pignocco; el director provincial de Gestión y Monitoreo, Federico Cattaneo; y el director de Control de Obras de Desarrollo Urbano y Vivienda, Aníbal Guilera. También estuvieron presentes los secretarios municipales de Tierras y Hábitat, Cecilia Roldán; y de Servicios Públicos, Sergio Faccenda, entre otras autoridades.