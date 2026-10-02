Con recorridas a PyMES, el Municipio de Avellaneda salió fuerte a defender la industria y el trabajo

Valorando el compromiso de apostar a la producción, el trabajo y el desarrollo económico de la comunidad, durante la semana, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, visitó el emprendimiento “El mundo dulce de Yamila”, la planta de Gobbi Novag, y el gimnasio "Playa Club".

En primer lugar, la Jefa comunal junto al titular del Consejo de Economía Social y Popular, Diego Bartalotta, estuvo en “El mundo dulce de Yamila”, un emprendimiento familiar de elaboración de panificados, postres, tortas, tartas, mesas dulces y catering con más de 13 años de trayectoria.

En el local, ubicado en Mariano Moreno 4695, la intendenta Sierra se interiorizó sobre los comienzos del proyecto y su crecimiento.

En 2025, Yamila Encalada de Zan accedió a un microcrédito otorgado por la Municipalidad de Avellaneda, que le permitió incorporar un freezer de mayor capacidad para fortalecer su producción. Actualmente, gestiona la renovación para acceder a un nuevo microcrédito, destinado a la compra de una amasadora. Con su producción en aumento, contrató empleadas y hasta participó del Mundial del Pan Dulce en Parque la Estación. En 2025, Yamila Encalada de Zan accedió a un microcrédito otorgado por la Municipalidad de Avellaneda, que le permitió incorporar un freezer de mayor capacidad para fortalecer su producción. Actualmente, gestiona la renovación para acceder a un nuevo microcrédito, destinado a la compra de una amasadora. Con su producción en aumento, contrató empleadas y hasta participó del Mundial del Pan Dulce en Parque la Estación.

“Estos microcréditos que brindamos desde el Municipio ayudan a que las y los emprendedores crezcan. Y cuando pagan sus cuotas, se financia a otros emprendimientos para que también puedan invertir”, dijo la jefa comunal y sostuvo: “De esta forma, generamos un círculo virtuoso que beneficia a la economía local en este contexto tan duro”.

Luego, Magdalena Sierra recorrió la planta de Gobbi Novag, una empresa de la industria farmacéutica con más de 70 años de trayectoria, sita en Wilde desde 1958.

La intendenta de Avellaneda, acompañada por el secretario de Producción, Comercio y Ambiente, Carlos Lombardo, fue recibida por el vicepresidente y director de la empresa, Juan Blas De Angelis; y el director Técnico, Martín Domínguez. La intendenta de Avellaneda, acompañada por el secretario de Producción, Comercio y Ambiente, Carlos Lombardo, fue recibida por el vicepresidente y director de la empresa, Juan Blas De Angelis; y el director Técnico, Martín Domínguez.

En sus inicios, la empresa se dedicó a la fabricación de productos radiológicos y a la elaboración de medios de contraste. Luego, fue diversificando su producción e incorporando productos OTC, oncología, anestesiología y productos institucionales.

En 2009 ampliaron la planta de Wilde y multiplicaron por cuatro su capacidad productiva. Hoy también cuentan con acuerdos comerciales con empresas internacionales como Baxter, Pfizer, Janssen-Cilag, AstraZeneca y Sanofi.

“Vamos a seguir acompañando a quienes producen, invierten y generan empleo en nuestra ciudad”, manifestó la jefa comunal, al tiempo que llamó a “defender la industria y el trabajo”.

Finalmente, la intendenta Sierra conoció “Playa Club”, ubicado en Mitre 2172. Allí, recorrió el lugar con Maxi Vera, Sebastián y Juan Ordoñez, quienes le contaron que el Centro de Entrenamiento Integral abrió este año y es el primer centro oficial de Hyrox de Avellaneda, una disciplina global de fitness funcional que combina running con estaciones de fuerza.

La jefa comunal valoró el esfuerzo por hacer realidad este proyecto y reiteró el apoyo a los emprendimientos locales.