La Agencia de Recaudación de Quilmes arrancó un régimen especial que incluye fuertes descuentos en recargos para contribuyentes. Anunciaron oficialmente que esta nueva medida rige hasta el 32 de diciembre de 2026.

El Municipio de Quilmes puso en marcha un régimen especial de regularización de deudas tributarias destinado a vecinos y contribuyentes del distrito. La medida busca facilitar la cancelación de compromisos pendientes mediante facilidades de pago adaptadas a las posibilidades de cada hogar o comercio local.

A través de la Agencia de Recaudación de Quilmes (ARQUI), se confirmó que esta alternativa contempla quitas de hasta el 70% en intereses para quienes regularicen su situación impositiva.

El programa aplica para las distintas tasas que cobra la Comuna en localidades como Quilmes Centro, Bernal, Solano, Ezpeleta, Don Bosco y San Francisco Solano.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que el esquema de beneficios estará vigente hasta el 31 de diciembre, fecha establecida como límite definitivo y no prorrogable para acceder a los descuentos en los recargos.

Los trámites y consultas pueden gestionarse a través de los canales oficiales habilitados por el organismo recaudador.