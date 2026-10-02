La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, mantuvo una reunión con representantes de las cuatro Asociaciones de Bomberos Voluntarios del distrito (Bernal, San Francisco Solano, Quilmes y Villa La Florida), para articular tareas con el Municipio y además, para informarles sobre el otorgamiento de subsidios destinados a fortalecer la capacidad operativa de las entidades y contribuir a su preparación para la atención de contingencias que pudieran derivarse del fenómeno climático de "El Niño".

"Nos reunimos con las cuatro Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Quilmes para coordinar el trabajo frente al fenómeno de El Niño, que durante estos meses y hasta abril puede traer lluvias muy intensas y frecuentes a nuestra región. Ante este escenario, desde la Comuna reforzamos la prevención y la planificación para reducir riesgos y responder de la mejor manera ante una emergencia. Como parte de ese trabajo, vamos a acompañar a los Bomberos del distrito con subsidios destinados a equipamiento, herramientas e insumos para optimizar sus tareas", señaló Eva, acompañada por el jefe de Gabinete Municipal, Joaquín Desmery.

Y subrayó: "A esto se suman los trabajos que hacemos todos los días para mejorar el escurrimiento y reducir el riesgo de anegamientos, especialmente en las zonas atravesadas por los arroyos. Pero también tenemos que decir una realidad: las cuencas de los arroyos que atraviesan Quilmes no cuentan con la infraestructura necesaria para afrontar tormentas fuertes y los escenarios climáticos que puede traer este fenómeno. Por eso, en cada oportunidad y junto a Mayra Mendoza, reclamamos que las obras hidráulicas que necesitan estas cuencas son indispensables y urgentes. Mientras tanto, desde el Municipio vamos a seguir haciendo todo lo que está a nuestro alcance para cuidar a nuestros vecinos y vecinas".

En el encuentro desarrollado en la sede del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), el subsecretario de Servicios Públicos y Protección Civil, Silvio Sarti, indicó: "En este momento que el Gobierno Nacional está recortando fondos a los Bomberos Voluntarios, el Municipio de Quilmes siempre está para apoyarlos y sostener sus actividades que son de gran utilidad para todos los vecinos".

Los subsidios deberán destinarse exclusivamente al fortalecimiento de la capacidad operativa de las asociaciones de Bomberos Voluntarios, incluyendo la adquisición de equipamiento, elementos e insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones, y a la atención de contingencias que pudieran derivarse del fenómeno climático de "El Niño", de conformidad con las condiciones que se establezcan en los respectivos actos administrativos.

El Comité Operativo de Emergencias Municipal de Quilmes (COEM-Q), establecido mediante el Decreto Municipal Nº 2.877/26, constituye un ámbito de coordinación y articulación de las áreas municipales y los organismos que intervienen ante situaciones de emergencia. El fortalecimiento de las asociaciones de Bomberos Voluntarios del distrito se integra a esta estrategia de preparación conjunta, por el rol operativo que desempeñan en la atención de emergencias y contingencias que puedan afectar al territorio municipal.

Ante los posibles escenarios asociados al fenómeno de "El Niño", como precipitaciones intensas, anegamientos e inundaciones, resulta necesario anticipar recursos y reforzar la capacidad de respuesta para reducir riesgos y proteger a los vecinos y vecinas del distrito.

En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; sus pares de Servicios Públicos, Sebastián García, y de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stéfano; entre otros funcionarios y autoridades de los distintos destacamentos de los Bomberos Voluntarios de Quilmes.