El intendente de Lanús, Julián Álvarez, participó del 102° aniversario de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, donde acompañó a las autoridades, integrantes de la institución y a la comunidad que forma parte de su vida diaria. En ese marco, inauguró la Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios “Héroes de Malvinas” y la puesta en valor del histórico edificio de la Asociación de Amigos, ubicado en la calle Cnel. D’Elía.

“Los Bomberos Voluntarios cumplen un rol fundamental en nuestra comunidad. Por eso, desde Lanús Gobierno seguimos acompañando a esta institución y fortaleciendo espacios como la Escuela de Cadetes, donde chicos y chicas se forman en la prevención, el compromiso y la vocación de servicio para cuidar a sus vecinos y vecinas”, expresó Álvarez.

A través de un subsidio de Lanús Gobierno se concretó la construcción de la Escuela de Cadetes “Héroes de Malvinas”, un espacio fundamental para la formación de nuevas generaciones de bomberos voluntarios. La iniciativa también permitió recuperar un espacio comunitario como lo es la Asociación de Amigos que permanecía en desuso y que ahora podrá funcionar como punto de encuentro para los vecinos y las vecinas del barrio.

La Escuela de Cadetes está destinada a niños, niñas y jóvenes de 12 a 17 años, quienes participan todos los sábados, de 14 a 17, de instancias de formación temprana vinculadas a la prevención, el autocuidado, la vocación de servicio y el compromiso comunitario. Actualmente, cuenta con 27 cadetes que se preparan en un ámbito seguro, inclusivo y orientado al aprendizaje.