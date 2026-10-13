COMUNICADO DE PRENSA DE LA MUTUAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE QUILMES

Elecciones para la renovación de autoridades – Período 2026/2030

La Comisión Directiva y la Junta Electoral de la Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes informan a sus afiliados y a la comunidad en general que el próximo viernes 30 de octubre de 2026 se llevarán a cabo las elecciones para la renovación de autoridades de la institución, correspondientes al período 2026/2030.

En el marco de este proceso electoral, se han presentado dos agrupaciones:

- Lista 1 “Gerónimo Izetta”

- Lista “Verde”

Ambas listas han cumplido con los requisitos establecidos en el Estatuto para participar de los comicios, motivo por el cual fueron oficializadas en tiempo y forma por la Junta Electoral y ratificadas por la Comisión Directiva, conforme a las disposiciones estatutarias vigentes.

Asimismo, se informa que tanto las nóminas de candidatos de ambas listas como el padrón de afiliados habilitados para emitir su voto se encuentran exhibidos en la sede de la Mutual, a disposición de quienes deseen consultarlos.

La Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes destaca la importancia de este proceso democrático institucional, que permite a sus afiliados participar activamente en la elección de las autoridades que conducirán la entidad durante el período 2026/2030.

Comisión Directiva y Junta Electoral

Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes

“La Mutual de la Familia Municipal”

Quilmes, 12 de octubre de 2026.-