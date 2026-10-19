La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, firmó junto a la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), María Alejandra Zinni, un convenio específico entre el Municipio y la UNQ para la formación de los futuros integrantes del Comando de Prevención Municipal (CPMQ). Luego participó de la presentación de las primeras personas preseleccionadas para integrar este dispositivo, "Diploma de Extensión Universitaria en Primeros Interventores en Seguridad Ciudadana", en una jornada que se llevó adelante en el polo tecnológico y educativo, Quilmes TEC, ubicado en Lamadrid 1500, en Quilmes Oeste.

"Sabemos que la seguridad es una preocupación de los vecinos y vecinas de Quilmes, por eso creamos con fondos 100% municipales esta nueva fuerza de seguridad local a la que ustedes van a pertenecer. Quiero pedirles también que honren esta nueva responsabilidad que tienen y que nos ayuden a seguir cuidando la ciudad que todos y todas habitamos. También quiero agradecerles a las autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes por esta posibilidad de firmar el convenio que da inicio a esta diplomatura, que les dará la posibilidad de formarse para que puedan abordar las distintas emergencias y tener una relación distinta con los vecinos y vecinas", sostuvo Eva, acompañada por el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano.

Por su parte, Gaspar De Stéfano, expresó: "La firma de este convenio aporta a la formación de este grupo de aspirantes, y es un gran complemento que se adapta a las necesidades operativas del distrito. Es importante remarcar que por primera vez estamos teniendo nuestra propia policía municipal, lo cual le da mucha más autonomía a la operatividad de las fuerzas dentro del distrito, y con la única misión de llevarle mayor seguridad al conjunto de nuestros vecinos y vecinas".

El convenio permitirá desarrollar el "Diploma de Extensión Universitaria en Primeros Interventores en Seguridad Ciudadana", aprobado por la UNQ. Para su implementación, el Municipio destinará los fondos que financiarán la ejecución pedagógica, la docencia, las tutorías y el soporte administrativo de la cohorte 2026-2027.

La iniciativa busca profesionalizar las tareas de prevención y primera intervención de los equipos municipales, incorporando herramientas jurídicas, técnicas y de abordaje comunitario para responder ante situaciones de inseguridad, conflictos y emergencias locales. El trabajo conjunto con la universidad pública permitirá fortalecer una actuación cercana a los vecinos y vecinas, con perspectiva de derechos humanos, responsabilidad institucional y vocación de servicio.

En este marco, Alejandra Zinni aseveró: "Esta articulación entre el Municipio y la Universidad es fundamental, y esta posibilidad de que puedan seguir formándose aquí en Quilmes TEC habla de todas las cosas que podemos hacer para que quienes habitamos Quilmes estemos más seguras, tranquilas y podamos desarrollarnos en plenitud". A su vez, el director del CPMQ, Gabriel Pauloni destacó que "es importante que podamos brindarle apoyo y reconocimiento a la Policía pero más que nada brindarle seguridad a los vecinos".

En cuanto a la formación, la primera camada cuenta con 50 personas inscriptas y se proyecta una segunda convocatoria, ya que la convocatoria superó las 1.800 inscripciones. La diplomatura tendrá una carga de 184 horas, distribuidas en 11 módulos, y se desarrollará bajo modalidad híbrida, con clases presenciales en Quilmes TEC y actividades virtuales a través del campus de la UNQ.

El programa fue acordado entre la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNQ y la Secretaría de Seguridad del Municipio. Abordará sistemas y paradigmas de seguridad ciudadana; marco jurídico, derecho penal y derechos humanos; protocolos de actuación ante violencia de género; participación comunitaria y mediación; asistencia y contención a víctimas; prevención situacional y análisis territorial; ordenamiento vial y espacio público; tecnologías aplicadas a la seguridad e integración de sistemas; bioseguridad y primeros auxilios, incluyendo RCP; y herramientas para reducir la intensidad de los conflictos e intervenir de manera segura. La formación culminará con un trabajo final integrador y una práctica profesional, mediante proyectos de intervención situacional aplicados a distintos barrios de Quilmes.