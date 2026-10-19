El Obispo emérito de Quilmes Luis Teodorico Stöckler fue internado en la noche del sábado 17 de octubre en la Clínica San Camilo de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se informó, en los análisis se detectó bajo nivel de sodio y un principio de neumonía que los médicos ya tratan con antibióticos.

Por esta situación, los obispos de Quilmes, Carlos Tissera y Eduardo Redondo, invitan a toda la comunidad diocesana a rezar por su pronta mejoría, así como por todas las personas enfermas y que se encuentran en situación de dificultad, y piden la intercesión al Siervo de Dios Jorge Novak.