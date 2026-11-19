El martes pasado se realizó en SushiClub Quilmes una jornada solidaria a beneficio del predio de inferiores de fútbol. Todo lo recaudado se destinará a los vestuarios del predio de Alsina y Lora.

La organización estuvo a cargo de Martín Gallardo, con la colaboración de Fede Palermo, responsable de SushiClub Quilmes.

La jornada tuvo una gran convocatoria. Entre quienes se acercaron a acompañar la iniciativa estuvieron Bincha Rodríguez, Ale Corderito, Lucho López, Marcelo Calello, Ciari y Giulaneti, entre muchos otros.