Lanús Gobierno llevará adelante este viernes 20 de noviembre, de 17 a 20, una nueva jornada del programa “Tardes de Vacunación” en el Parque Municipal Juan Piñeiro, situado en Dardo Rocha N° 4350 en Remedios de Escalada.

Las vecinas y los vecinos podrán acceder de manera totalmente gratuita a las vacunas incluidas en el calendario anual completo, contra el dengue y el COVID-19, antineumocócica (Prevenar 20), contra el virus sincicial respiratorio (VSR) y antirrábica para perros y gatos.

Esta propuesta promueve el cumplimiento de los esquemas de vacunación en todas las edades y busca concientizar sobre la importancia de la prevención para el cuidado de la salud individual y comunitaria.