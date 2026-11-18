Se trata de una iniciativa de las y los estudiantes de sexto grado, que formó parte de un proyecto escolar en el marco de los 50 años del Golpe Cívico Militar.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, estuvo hoy en la escuela primaria N°50 “Juan Gutenberg” con motivo de la presentación de “Avellito”, una propuesta de mascota para nuestra ciudad creada por las y los alumnos de 6° C y D.

Esta iniciativa, denominada “Construyendo nuestra identidad”, formó parte de un proyecto escolar en el marco de los 50 años del Golpe Cívico Militar, donde las y los estudiantes trabajaron cuestiones como la memoria y la identidad, el respeto por el origen y educación sexual integral.

Acompañada por la directora Gisella Trulla y la secretaria de Educación de Avellaneda, Claudia Colaso, la jefa comunal felicitó a las y los chicos por la propuesta: “Ustedes lo trabajaron desde un lugar profundo: el derecho a la identidad es muy doloroso para los argentinos y argentinas”. “Se nota que se escucharon y trabajaron en conjunto”, expresó Magdalena Sierra y propuso convocar a la comunidad, para que todos se sientan parte de la elección, como sucedió con la bandera de Avellaneda.

Vale destacar que el diseño de “Avellito” está inspirado en la bandera de Avellaneda y fue impreso en 3D en la Escuela Técnica N° 3. El personaje tiene cabeza de pelota, que representa la Capital Nacional del Fútbol, en verde y azul, respetando los parques y Río de la Plata, siete estrellas por las localidades del partido y se tomó como fecha de cumpleaños, el 7 de abril de 2026, en coincidencia con el día de la fundación de nuestra ciudad. Vale destacar que el diseño de “Avellito” está inspirado en la bandera de Avellaneda y fue impreso en 3D en la Escuela Técnica N° 3. El personaje tiene cabeza de pelota, que representa la Capital Nacional del Fútbol, en verde y azul, respetando los parques y Río de la Plata, siete estrellas por las localidades del partido y se tomó como fecha de cumpleaños, el 7 de abril de 2026, en coincidencia con el día de la fundación de nuestra ciudad.

Por otro lado, durante esta mañana, Magdalena Sierra acompañó la puesta en marcha de un aula vial en la escuela técnica Nº 5, “Dr. Salvador Debendetti”, un nuevo espacio de formación profesional técnico-vial a distancia que surge de un convenio que tiene la escuela con Vialidad Nacional y la Fundación Soberanía.

“Apostamos a la educación y a generar igualdad de oportunidades, vinculando la escuela con el mundo del trabajo y el desarrollo de nuestra ciudad”, destacó la intendenta Sierra durante la presentación junto a la comunidad educativa.

A través de esta iniciativa, los estudiantes podrán acceder a capacitaciones en estudio y ensayo de suelos, topografía y asfalto, con certificación de la Facultad Regional Avellaneda de la UTN.

Junto a la jefa comunal estuvieron Claudia Colaso, el director de la Técnica, Ing. Daniel Martínez; el decano de UTN Avellaneda, Lic. Luis Garaventa; el director Académico de Aula Vial, José Luis Pugliese, el secretario general adjunto de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), Fabián Cattanzaro.