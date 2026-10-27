La iniciativa está destinada a acompañar a las y los trabajadores de plataformas y repartidores de nuestra ciudad, a través de diferentes programas y beneficios.

El municipio de Avellaneda, a través de la intendenta Magdalena Sierra, presenta el programa “Repartidores en Red”: un registro gratuito y voluntario dirigido a repartidores residentes de Avellaneda, mayores de 18 años con DNI, que trabajen con aplicaciones o de forma particular.

Para inscribirse hay que ingresar a https://portalavellaneda.mda.gob.ar/login

Una vez registrado, el usuario podrá obtener a una “Credencial de repartidor” que lo identifique, y acceder a diferentes programas y beneficios municipales. Entre ellos:

Capacitación y asesoramiento

✓ Mecánica ligera

✓ Seguridad vial y salud laboral

✓ Estrategias para mejorar ingresos en plataformas

Inclusión financiera

✓ Línea de crédito subsidiada

✓ Descuentos en comercios adheridos

Paradas seguras

✓ Espacios con asiento techado

✓ Dársena para detenerse

✓ Carga de celular

✓ Botón de acceso rápido ante situaciones de inseguridad

Ya inscripta/o, y para obtener más información, se pueden realizar consultas por mail a [email protected] o por WhatsApp al: 11 5384-4613.

Desde Avellaneda seguimos trabajando en comunidad para promover condiciones dignas de trabajo, que respondan a las necesidades del sector.