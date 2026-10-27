La iniciativa está destinada a acompañar a las y los trabajadores de plataformas y repartidores de nuestra ciudad, a través de diferentes programas y beneficios.
El municipio de Avellaneda, a través de la intendenta Magdalena Sierra, presenta el programa “Repartidores en Red”: un registro gratuito y voluntario dirigido a repartidores residentes de Avellaneda, mayores de 18 años con DNI, que trabajen con aplicaciones o de forma particular.
Para inscribirse hay que ingresar a https://portalavellaneda.mda.gob.ar/login
Una vez registrado, el usuario podrá obtener a una “Credencial de repartidor” que lo identifique, y acceder a diferentes programas y beneficios municipales. Entre ellos:
Capacitación y asesoramiento
✓ Mecánica ligera
✓ Seguridad vial y salud laboral
✓ Estrategias para mejorar ingresos en plataformas
Inclusión financiera
✓ Línea de crédito subsidiada
✓ Descuentos en comercios adheridos
Paradas seguras
✓ Espacios con asiento techado
✓ Dársena para detenerse
✓ Carga de celular
✓ Botón de acceso rápido ante situaciones de inseguridad
Ya inscripta/o, y para obtener más información, se pueden realizar consultas por mail a [email protected] o por WhatsApp al: 11 5384-4613.
Desde Avellaneda seguimos trabajando en comunidad para promover condiciones dignas de trabajo, que respondan a las necesidades del sector.