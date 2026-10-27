“Agradezco a quienes van a estar dando este examen tan importante para la comunidad, porque ustedes no solo están queriendo ingresar a una fuerza de seguridad como la Policía Bonaerense, sino que están poniéndose al servicio del pueblo con el cuidado de nuestros vecinos y vecinas. Queremos pedirles que asuman este nuevo compromiso con la responsabilidad que amerita el momento. Que ingresen nuevos aspirantes es para nosotras una tranquilidad, porque significa que siguen existiendo hombres y mujeres con ganas de poner su corazón y su cuerpo por la seguridad de nuestra comunidad”, señaló Eva en diálogo con los aspirantes, acompañada por el secretario de Seguridad comunal, Gaspar De Stéfano.

En tanto, De Stéfano comentó que “Quilmes viene siendo uno de los municipios que se ha puesto al hombro esta tarea en el reclutamiento y formación de los aspirantes a ingresar a la Policía Bonaerense, y en un contexto donde la situación está muy compleja, ver tanta juventud que todavía tenga esa vocación, esas ganas de cuidar a su comunidad, nos muestra que todavía hay esperanza y que se puede seguir trabajando para poder brindar un mejor servicio de seguridad a nuestros vecinos y vecinas”.

Esta jornada representa un paso más en el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia para incorporar nuevos efectivos y fortalecer la prevención y la presencia policial en los barrios. También permite acompañar a vecinos y vecinas que eligen formarse para cuidar a su propia comunidad.

La evaluación teórica comprende contenidos de lógica, comprensión de textos y conocimientos sobre la función policial, los derechos y la organización de la fuerza. Es una de las instancias del proceso de selección para ingresar a las escuelas de formación policial, que también contempla entrevistas personales y evaluaciones psicológicas, médicas y físicas. Todos los aspirantes son quilmeños y quilmeñas, convocados y reclutados por la Secretaría de Seguridad municipal para que, una vez completado el proceso de ingreso y formación, puedan prestar servicio en Quilmes.

A este trabajo se suma la puesta en marcha del Comando de Prevención Municipal Quilmes (CPMQ), la nueva policía municipal, financiado íntegramente con fondos propios, para reforzar la presencia de cercanía en los barrios, los corredores escolares, las plazas y los centros comerciales. El CPMQ complementará el trabajo de la Policía Bonaerense y estará integrado por personas con experiencia previa en fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o el servicio penitenciario, que recibirán capacitación en la Universidad Nacional de Quilmes. Su tarea estará articulada con el Centro de Emergencias Quilmes y el sistema municipal de cámaras, alarmas y herramientas de prevención

Estuvieron presentes también en la actividad el subsecretario de Coordinación Operativa, Luis Martínez, y los directores de Flota Vehicular Policial, David González y del Observatorio de Análisis Criminal, Marcelo Ponzi; el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad bonaerense, Ignacio Pacho, y la directora de Reclutamiento e Incorporaciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Elizabeth Rueda, entre otros.