Alumnos de tres escuelas técnicas de Avellaneda realizarán sus Prácticas Formativas en Ambientes de Trabajo en las áreas de Ingeniería, Administración e Informática. La iniciativa fortalece la articulación entre educación, producción y mundo del trabajo y profundiza el vínculo entre el Puerto y la Ciudad.

La presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, Mónica Litza, dio la bienvenida a estudiantes de tres escuelas técnicas de Avellaneda que comenzaron sus Prácticas Formativas en Ambientes de Trabajo en distintas áreas del Puerto, fortaleciendo la articulación entre educación, producción y mundo laboral.

“Cuando hablamos de integrar el Puerto con la Ciudad hablamos de generar estos vínculos: abrir nuestras puertas, acercarnos a las escuelas y crear oportunidades para nuestros jóvenes. Queremos que conozcan el Puerto, que aprendan y que puedan imaginar que también hay acá un lugar para su futuro”, manifestó la presidenta del Consorcio, Mónica Litza.

Tres escuelas técnicas de Avellaneda

Participaron estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 “José Ingenieros”, la EEST N.º 7 “José Hernández” y la EEST N.º 8 “Ing. y Dr. Ángel Gallardo”, todas de Avellaneda.

Las prácticas se realizarán en las Gerencias de Ingeniería, Administración e Informática, con estudiantes distribuidos entre los turnos mañana y tarde, para incorporar conocimientos y experiencias en ámbitos concretos de trabajo.

Educación y trabajo

La iniciativa se desarrolla en el marco de las Prácticas Educativas en Ambientes de Trabajo coordinadas por el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Las disposiciones correspondientes habilitaron formalmente al Consorcio para el desarrollo de estas prácticas.

Una política de integración Puerto–Ciudad

La experiencia forma parte de una política de integración Puerto–Ciudad que busca fortalecer el vínculo del Puerto con su territorio, sus instituciones educativas y su comunidad, generando formación y oportunidades para las nuevas generaciones.

Del encuentro participaron también los directores Guillermo Di Filippo, Ariel Patitucci y Marcela Pérez; los profesores Romina Ciccarella y Carlos Selva; el inspector de escuelas técnicas de la región, Alejandro Devincenzi; y autoridades y equipos del Consorcio.