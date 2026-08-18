En este caso, cuadrillas de la secretaría de Servicios Públicos, cuyo titular es Sebastián García, procedieron a realizar la rotura del sector afectado, el retiro del material, la preparación del suelo subrasante y el vuelco de hormigón H13, en las siguientes intersecciones del barrio La Colonia de Quilmes Oeste (zona 1):- Condarco y Presidente Perón.

- Martín Rodríguez entre Catamarca y La Rioja.

Estos trabajos culminarán con el relleno de hormigón H30, terminando con un enlucido fratachado. La obra se dejará cerrada al tránsito por 10 días para un correcto fraguado del material.

A su vez, otras cuadrillas, que también estuvieron trabajando simultáneamente mediante un camión hormigonero, ejecutaron las tareas referidas en la zona 2, más precisamente en Bernal Oeste:

- Pedemonte y calle 185

- Chaco y Fleming.

En tanto, como parte de la zona 3, las cuadrillas trabajaron en el barrio La Paz en Quilmes Oeste:

- 809 entre 892 y 893.

- 895 entre 811 y 812.

- 895 entre 811 y 810.

- 895 entre 816 y 818.

También hubo tareas en Argentino Roca entre Laprida y 330bis, en Quilmes Oeste.

Bacheo en Carpeta Asfáltica

En tanto, se ejecutaron esas tareas de bacheo en carpeta asfáltica en Quilmes Centro, en las intersecciones de:

- Humberto Primo entre avenida Mitre y Lavalle.

- Lavalle e/ Brandsen y Matienzo

- Brandsen y Brown

- Moreno e/ Olavarría y Brandsen.

Estos trabajos se realizan con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de la calzada, y se enmarca en el Plan Municipal de Bacheo 2025-2027. Lo efectuado se planifica a partir de relevamientos territoriales y de los reclamos realizados por vecinos y vecinas a través del SUAV, llamando al 0800-999-5656; del portal Mi Quilmes Digital, desde la página web de la Municipalidad, y QuiBot, en el en el WhatsApp 11-4493-4483.