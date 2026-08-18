En este caso, cuadrillas de la secretaría de Servicios Públicos, cuyo titular es Sebastián García, procedieron a realizar la rotura del sector afectado, el retiro del material, la preparación del suelo subrasante y el vuelco de hormigón H13, en las siguientes intersecciones del barrio La Colonia de Quilmes Oeste (zona 1):- Condarco y Presidente Perón.
- Martín Rodríguez entre Catamarca y La Rioja.
Estos trabajos culminarán con el relleno de hormigón H30, terminando con un enlucido fratachado. La obra se dejará cerrada al tránsito por 10 días para un correcto fraguado del material.
A su vez, otras cuadrillas, que también estuvieron trabajando simultáneamente mediante un camión hormigonero, ejecutaron las tareas referidas en la zona 2, más precisamente en Bernal Oeste:
- Pedemonte y calle 185
- Chaco y Fleming.
En tanto, como parte de la zona 3, las cuadrillas trabajaron en el barrio La Paz en Quilmes Oeste:
- 809 entre 892 y 893.
- 895 entre 811 y 812.
- 895 entre 811 y 810.
- 895 entre 816 y 818.
También hubo tareas en Argentino Roca entre Laprida y 330bis, en Quilmes Oeste.
Bacheo en Carpeta Asfáltica
En tanto, se ejecutaron esas tareas de bacheo en carpeta asfáltica en Quilmes Centro, en las intersecciones de:
- Humberto Primo entre avenida Mitre y Lavalle.
- Lavalle e/ Brandsen y Matienzo
- Brandsen y Brown
- Moreno e/ Olavarría y Brandsen.
Estos trabajos se realizan con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de la calzada, y se enmarca en el Plan Municipal de Bacheo 2025-2027. Lo efectuado se planifica a partir de relevamientos territoriales y de los reclamos realizados por vecinos y vecinas a través del SUAV, llamando al 0800-999-5656; del portal Mi Quilmes Digital, desde la página web de la Municipalidad, y QuiBot, en el en el WhatsApp 11-4493-4483.