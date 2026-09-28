La Municipalidad de Quilmes abrió la convocatoria para incorporarse al Comando de Prevención Municipal, una nueva fuerza financiada con inversión 100% municipal.
Conocé los requisitos e inscribite en docs.google.com/forms/d/e/1FAI
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de octubre inclusive.
Según la convocatoria oficial, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción
• Tener entre 21 y 50 años de edad (no excluyente)
• Poseer domicilio en el partido de Quilmes
• Tener formación en fuerzas de seguridad (excluyente)
• Responder a las aptitudes psicofísicas
• Poseer licencia de conducir vigente
• No registrar antecedentes penales
Desde la Comuna informaron que quienes cumplan con las condiciones pueden comunicarse al WhatsApp 11 5035-8437 o enviar un correo a [email protected]
La incorporación busca reforzar las tareas de prevención y patrullaje en los distintos barrios del distrito.