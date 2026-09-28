La Municipalidad de Quilmes abrió la convocatoria para incorporarse al Comando de Prevención Municipal, una nueva fuerza financiada con inversión 100% municipal.

Conocé los requisitos e inscribite en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVKesfpAULRi0bgiXmhHIj9FGK-8e88EWL5alfFUqNy76CPA/viewform

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de octubre inclusive.

Según la convocatoria oficial, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción

• Tener entre 21 y 50 años de edad (no excluyente)

• Poseer domicilio en el partido de Quilmes

• Tener formación en fuerzas de seguridad (excluyente)

• Responder a las aptitudes psicofísicas

• Poseer licencia de conducir vigente

• No registrar antecedentes penales

Desde la Comuna informaron que quienes cumplan con las condiciones pueden comunicarse al WhatsApp 11 5035-8437 o enviar un correo a [email protected]

La incorporación busca reforzar las tareas de prevención y patrullaje en los distintos barrios del distrito.