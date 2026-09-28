La entidad presidida por Sandra Torres afrontó la reparación de una Fiat Ducato perteneciente al Hospital Iriarte. Se realizó la reparación del embrague y de la pata de motor, permitiendo recuperar una unidad fundamental para la operatoria hospitalaria. La Cooperadora destacó especialmente el acompañamiento del taller quilmeño Maxi Power.

La Asociación Cooperadora del Hospital de Quilmes, presidida por Sandra Torres, concretó una nueva acción destinada a fortalecer el funcionamiento del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte: asumió la reparación de una ambulancia que se encontraba fuera de servicio debido a desperfectos mecánicos.

Se trata de la Fiat Ducato, patente AC 297 TQ, en la que se realizó un importante trabajo para dejar a nuevo el embrague y reparar la pata de motor, permitiendo que la unidad pueda volver a estar disponible para el hospital.

La recuperación de una ambulancia adquiere una dimensión especialmente significativa dentro de una institución sanitaria. No se trata simplemente de reparar un vehículo: una ambulancia constituye una herramienta esencial para la capacidad de respuesta de un hospital, para el traslado de pacientes y para la articulación que requiere diariamente el sistema de salud.

El Hospital Iriarte integra la red sanitaria de la Provincia de Buenos Aires y es una institución de referencia para Quilmes y la región. En ese contexto, recuperar una unidad que permanecía fuera de servicio significa devolver al hospital un recurso concreto y necesario para su funcionamiento cotidiano.

La reparación fue realizada en Maxi Power, ubicado en Irala 1959, Quilmes Oeste, taller especializado en reparación de embragues y socio de la Cooperadora del Hospital de Quilmes.

Desde la institución expresaron un especial agradecimiento a sus responsables por el acompañamiento brindado y por haber realizado el trabajo a un valor excepcionalmente favorable para la Cooperadora, entendiendo que cada reducción conseguida en los costos permite que los recursos solidarios puedan alcanzar nuevas necesidades dentro del hospital.

Esta articulación representa, además, otro aspecto del trabajo que impulsa la Cooperadora: sumar al sector privado, a empresas, comercios, profesionales y vecinos a acciones concretas que tengan un impacto directo sobre el hospital público.

La Comisión Directiva verificó los trabajos realizados

Como parte del seguimiento de la reparación, la presidenta de la Cooperadora, Sandra Torres; la vicepresidenta Viviana Fourcade, y la secretaria Andrea Grimaux visitaron personalmente las instalaciones de Maxi Power para verificar los trabajos efectuados sobre la ambulancia y acompañar la finalización de la reparación.

La Cooperadora destacó también el compromiso de toda su Comisión Directiva, cuyo trabajo y acompañamiento hacen posible sostener las distintas gestiones que se desarrollan permanentemente para responder a las necesidades que plantea el hospital.

Detrás de cada entrega, reparación o incorporación existe una tarea que muchas veces no se ve: detectar una necesidad, buscar alternativas, gestionar recursos, convocar a empresas y colaboradores, administrar responsablemente los fondos disponibles y realizar el seguimiento hasta que la solución finalmente llega al hospital.

En esta oportunidad, el resultado es concreto y visible: una ambulancia que estaba detenida podrá volver a estar al servicio del Hospital de Quilmes.

Desde la Cooperadora renovaron, asimismo, la convocatoria a vecinos, comerciantes, profesionales y empresas para que se involucren y acompañen el trabajo de la institución.

Las necesidades de un hospital son permanentes y diversas, y la participación de la comunidad permite multiplicar la capacidad de respuesta. Cada aporte, cada empresa que se suma, cada comercio que acompaña y cada vecino que colabora puede convertirse en una solución concreta para un servicio, un profesional o un paciente.

El trabajo de una Cooperadora se construye precisamente de esa manera: transformando solidaridad en respuestas.

La reparación de esta ambulancia es una muestra de lo que puede lograrse cuando existe compromiso, gestión y participación comunitaria.

Con Sandra Torres al frente de la Cooperadora del Hospital de Quilmes, la institución continúa impulsando acciones concretas para acompañar al Hospital Iriarte, convocando a toda la comunidad a ser parte de un objetivo que trasciende cualquier interés particular: cuidar y fortalecer el hospital que pertenece a todos los quilmeños.