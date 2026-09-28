En comunidad, el Centro de Día Municipal para personas con discapacidad festejó un nuevo aniversario.

Durante la tarde de hoy se desarrolló el festejo por el 40º aniversario del Centro de Día Municipal para jóvenes y adultos con discapacidad. En ese marco, tomó la palabra la coordinadora de Cadedis, Clide Mastrángelo, quien valoró “la gestión que pone en agenda el acompañamiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad”. “Me siento orgullosa de los concurrentes y las familias, somos una gran familia. La persona con discapacidad no está solo adentro de un Centro. Nosotros construimos, apoyamos y brindamos herramientas a las personas con discapacidad para que estén dentro de una sociedad”, expresó. Durante la tarde de hoy se desarrolló el festejo por el 40º aniversario del Centro de Día Municipal para jóvenes y adultos con discapacidad. En ese marco, tomó la palabra la coordinadora de Cadedis, Clide Mastrángelo, quien valoró “la gestión que pone en agenda el acompañamiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad”. “Me siento orgullosa de los concurrentes y las familias, somos una gran familia. La persona con discapacidad no está solo adentro de un Centro. Nosotros construimos, apoyamos y brindamos herramientas a las personas con discapacidad para que estén dentro de una sociedad”, expresó.

Fue una fiesta a pura alegría y color, donde toda la comunidad participó y celebraron la historia de la institución que nació en 1986 bajo la intendencia de Sagol, a partir de la inquietud y el empuje de un grupo de padres y madres preocupados por el futuro, la contención y la socialización de sus hijos con discapacidad. Fue una fiesta a pura alegría y color, donde toda la comunidad participó y celebraron la historia de la institución que nació en 1986 bajo la intendencia de Sagol, a partir de la inquietud y el empuje de un grupo de padres y madres preocupados por el futuro, la contención y la socialización de sus hijos con discapacidad.

Más tarde, a partir de la creación del Observatorio Social de Políticas Públicas de Avellaneda, bajo la conducción de la actual intendenta Magdalena Sierra, adhiriendo a la mirada de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, y al rol del Estado de ser partícipe protagónico a la hora de llevar adelante políticas públicas en favor de los colectivos más vulnerados es que Cadedis comienza un proceso de fortalecimiento en cuanto su propuesta institucional que permitió que se convierta, en el año 2024, en el Primer Centro de Día Municipal habilitado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Actualmente, 40 concurrentes todos los días son los protagonistas de este camino que se inició hace 40 años. Jóvenes y adultos son acompañados por un gran equipo transdiciplinario que los recibe con profesionalismo, compromiso y mucho cariño.

El acto contó con la presencia del ex intendente de Avellaneda, Luis Sagol; la secretaria de Desarrollo Social, Paula Bonetti; el subsecretario de Deporte Inclusivo, Martín Batistti; y la directora de Inclusión de personas con Discapacidad, Melisa Chedufau.