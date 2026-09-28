El ex intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi recibió a Emir Sader, filósofo y sociólogo brasileño, quien trabajó junto al presidente Lula Da Silva y el Partido de los Trabajadores.

En el encuentro, conversaron sobre el escenario político actual de Latinoamérica y los desafíos que tienen los pueblos para retomar el camino del Desarrollo.

A través de sus redes sociales, Ferraresi señaló: “Dialogar con un hombre de tanta trayectoria y profundidad conceptual es clave en este momento”.

Y retomó en palabras de Sader una idea que viene desplegando en los "Encuentros para pensar el futuro" que realiza en diferentes distritos de la Provincia.

"El Estado está al servicio de la mercantilización de la vida o trabaja para ampliar derechos, considerando a las personas como ciudadanos en lugar de consumidores”

En ese contexto, el dirigente que suena como uno de los candidatos a la gobernación comentó: “Tenemos un modelo claro para proponerle a nuestro pueblo en la etapa que viene. Hay un camino distinto para resolver los problemas que tenemos y poder vivir mejor y ese camino es con Axel Kicillof".

Emir Sader es profesor en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo. Es además secretario general del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y dirige el Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro.