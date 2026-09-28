Lanús Gobierno sigue con la ejecución del Plan de Pavimentación en distintas calles del distrito, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal, brindar mayor seguridad vial y lograr la ciudad que las y los lanusenses se merecen.

En esta oportunidad se hicieron trabajos en hormigón sobre la avenida Remedios de Escalada de San Martín y Carlos Pellegrini, en Lorenzo Guarracino y Domingo Purita, en Cnel. Sayos y Balbín, en Catamarca y Yerbal y en Cnel. D´ Elía y Rucci, entre otras zonas.

Según se informó, diariamente se desarrollan 11 frentes de obra a lo largo y ancho del distrito: tres de cuadras completas, cuatro de bacheo, dos de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos.

El Plan de Pavimentación 2024 - 2027 contempla la ejecución de obras de asfalto en 800 cuadras completas, al igual que 2.000 intervenciones de bacheo en los diversos barrios de la ciudad.