La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires fue escenario de un conversatorio sobre la prevención del suicidio adolescente y el cuidado de la salud mental, que reunió a especialistas, referentes de organizaciones y testimonios en primera persona. Participaron el Dr. Juan José Fernández, psiquiatra pediatra infanto-juvenil; el Dr. Hernán Alessandría, psiquiatra y director de Globalpsy Asociación Civil; la Lic. Cintya Castañeda, directora de Empesares; además de Graciela Salazar, mamá de Denise, quien compartió su experiencia de haber perdido a su hija por suicidio, y la diputada nacional Dra. Antonella Giampieri.

Durante el encuentro se debatió la necesidad de reformar la Ley de Salud Mental, con el objetivo de mejorar acciones que apunten a la prevención, y en el caso del sistema de salud mental a las internaciones y tratamientos integrales. Hoy en nuestro país mueren 14 personas por día a causa del suicidio, y es la principal causa de muerte violenta por sobre los accidentes de tránsito y homicidios, cada año aumentan las muertes y especialmente están aumentando entre jóvenes de 14 a 34 años; no podemos mirar al costado y callarnos, es momento de tomar acciones concretas para no seguir lamentando más muertes.

También se subrayó la importancia focalizar campañas de prevención y capacitación, que permitan reconocer señales de alerta y actuar a tiempo. Otro de los ejes centrales fue la propuesta de avanzar hacia una Ley de Educación Emocional, que propone incorporar la temática a la currícula educativa, a los fines de acompañar a niños y adolescentes en el desarrollo de herramientas para gestionar emociones, aumentar la tolerancia a la frustración y aprender a resolver conflictos de manera saludable.

En el marco del evento, es de destacar que la diputada María Ángel Sotolano presentó tres proyectos legislativos que buscan consolidar un verdadero ecosistema normativo de cuidado de la salud emocional y la prevención del suicidio: 1) Educación Socioemocional (Expte. D-2861/26-27): modifica la Ley Provincial de Educación para incluir contenidos que fortalezcan la autorregulación, la empatía y la resolución pacífica de conflictos desde la infancia. 2) Abordaje Integral en Niñez y Adolescencia (Expte. D-2860/26-27): establece protocolos obligatorios en las escuelas, refuerza el rol de los Equipos de Orientación Escolar y aborda de manera directa las conductas autolesivas y los riesgos en entornos digitales, incluyendo pautas de prevención escolar y familiar. 3) Sistema Provincial de Prevención del Suicidio (Expte. D-2859/26-27): crea un Comité Interministerial, un Registro Provincial de Conductas Suicidas bajo estricta confidencialidad, y prevé la capacitación obligatoria de agentes públicos de primera respuesta, articulando con los municipios para garantizar un abordaje territorial.

En el marco del Septiembre Amarillo, mes dedicado a visibilizar la prevención del suicidio, el mensaje que atravesó toda la jornada fue contundente: la salida es comunitaria. Involucrarse, acompañar y escuchar activamente son gestos que forman parte de la prevención. Porque hablar siempre es mejor que el silencio.

La diputada Sotolano destacó: “La salud mental nos involucra a todos. No podemos mirar para otro lado. Prevenir es acompañar, escuchar y dar herramientas para que nuestros jóvenes tengan un futuro con esperanza”. Por su parte la diputada nacional por el PRO Antonella Giampieri afirmó: "Hago foco en la necesidad de modificar y promulgar la Ley de Salud Mental, haciendo hincapié en la prevención del suicidio adolescente."

El mensaje que atravesó toda la jornada fue contundente: la salida es comunitaria. Involucrarse, acompañar y escuchar activamente son gestos que forman parte de la prevención. “Educar emocionalmente para prevenir, intervenir a tiempo para proteger a los más jóvenes, y coordinar los recursos del Estado para acompañar en la crisis. Esos son los ejes que guían nuestra propuesta para transformar la preocupación en políticas públicas concretas y de alcance territorial”, concluyó Sotolano.