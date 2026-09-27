Los animales fueron secuestrados en el marco de la causa y quedaron sujetos a las disposiciones judiciales correspondientes.

Un total de 87 perros de distintas razas fueron rescatados este jueves de un presunto criadero clandestino durante un allanamiento realizado en una vivienda de Florencio Varela, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal, informaron fuentes policiales.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la DDI Quilmes, SubDDI Florencio Varela, con intervención de la UFI N° 2 de Florencio Varela, luego de una denuncia presentada ante la Justicia.

La investigación se inició a partir de la presentación realizada por integrantes de una fundación proteccionista, quienes alertaron sobre el funcionamiento de un supuesto criadero de perros con fines comerciales en una vivienda ubicada en la calle 1140 al 2500, de Florencio Varela.