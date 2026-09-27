El diputado nacional, Máximo Kirchner, participó del Tercer Congreso de Educación “Imaginar y Transformar” realizado en Mar del Plata. Durante el acto de cierre se refirió a la importancia de contar con recursos para llevar adelante políticas que reparen el daño que genera el gobierno y permitan un desarrollo nacional con inclusión.

Kirchner se refirió al ajuste que viene implementando el gobierno y señaló que “el presidente ya no anda con la motosierra, la escondió. Se terminó el chiste y empiezan a sentirse las consecuencias de las ideas económicas que ya muchos argentinos y argentinas sabíamos que iban a fracasar, no porque seamos pájaros de mal agüero, agoreros o veamos el futuro, sino porque en nuestro país, este modelo económico que ahora ejecuta Milei puede tener algunos matices con anteriores modelos económicos, pero el núcleo es igual al de la dictadura, es igual al del menemismo y es igual al del macrismo. Por ende los resultados son similares, parecidos o peores muchas veces”.

Agregó que lo sorprendente es “que recurrentemente se caiga cada tanto en la Argentina en la tentación de pensar que esto puede funcionar. Estamos ante un nuevo fracaso del modelo económico, y por eso imaginar y transformar implica imaginar otra realidad a la que tenemos hoy. Tenemos que transformar estos tiempos de angustia”.

En cuanto a la posibilidad de planificar y concretar las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las familias argentinas, expresó que se necesitan recursos. “Porque sin recursos es imposible, podremos ponerle toda la voluntad y todas las ganas del mundo a aquello que nos convoca a trabajar, a pensar y a transformar, pero si no hay recursos, es muy complejo. Por eso fue la Ley Federal de Educación, por eso fue ese 6% y la búsqueda de ese piso para arrancar, para invertir en ciencia, en tecnología, en educación.”

Sobre el proyecto que genera recursos para las provincias, municipios y sectores más perjudicados por el gobierno

En este punto, Máximo Kirchner se refirió al proyecto presentado al inicio de la semana en la Cámara de Diputados, que propone la creación del Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, para generar recursos para las provincias, los municipios, la educación, la salud, la discapacidad, los jubilados y pensionados y los medicamentos y atención del PAMI.

“Se trata de un impuesto a las transferencias al exterior, o sea, cuando la gente manda plata afuera sin ningún tipo de contraprestación productiva. Van a tener que pagar un impuesto del 3 por ciento. Es una herramienta que ya existe en Brasil, donde es del 3,5 por ciento”.

“Cuando presentamos este proyecto que estimamos podría recaudar de mínima unos 1900 millones de dólares, lo hacemos pensando en las provincias y los municipios, que van a recibir el 60 por ciento de los recursos obtenidos. Hablamos de provincias y municipios que han visto caer sus recursos, las transferencias automáticas, no automáticas por coparticipación, pero que sus legisladores en el Congreso Nacional siguen dándole luz verde a leyes que dañan a la gente, bajo la pátina de que están ejerciendo federalismo. No están cuidando a los habitantes de sus provincias, se están cuidando los gobernadores a sí mismos, lo que es diferente. Por eso pensamos en este proyecto, para compensar el ajuste y que pueda beneficiarse a quienes más están siendo perjudicados por este modelo”.

“Se trata de un proyecto pensado para que nadie diga que vota porque le dan una rotonda o diez cuadras más de asfalto, cuando levanten la mano en el Congreso, será para que los recursos lleguen a sus comprovincianos y comprovincianas, sin que tengan que votar y dar quorum para que se implementen reformas laborales. Hay herramientas, hay instrumentos que demuestran que hay alternativa al ajuste. Necesitamos coraje y decisión, hay que animarse y no preocuparse porque te maltraten un poco los medios cuando se trata de defender a la gente”.

“Algunos me dicen que estoy creando un impuesto con esta propuesta. Si, ¿pero saben qué? Es para poquitos, no es un impuesto para 48 millones de argentinos, es para poquitos como fue el Impuesto a las Grandes fortunas que solo pagaron unos 13 mil argentinos. Nada más. Sin embargo esa recaudación permitió la construcción del Gasoducto Néstr Kirchner”.

“Tenemos un presidente que nos pide decirle de dónde sacar la plata, así por la vida, mientras va regalando la plata del Estado. Porque cuando decide bajar Bienes Personales, que es lo que pagamos los que más tenemos, o cuando crea el RIGI está regalando la plata. Porque la Argentina puede tener un régimen de inversiones, claro que debe tenerlo, pero no es el que impulsó este gobierno. Lo que sucede hoy es que se entregan nuestros bienes naturales comunes, porque hay un régimen especial que permite que se lleven los dineros de nuestro país, que permite que se lleven los minerales casi gratis”.

Es importante comprender que “cuando Milei decidió beneficiar a los que más tienen y favoreció a sectores muy concentrados de la economía, la consecuencia es que el Estado argentino deja de tener recursos para educar, curar y cuidar a la población”.

Sobre el superávit energético y Vaca Muerta

“El señor Caputo, que endeudó a la Argentina y no destinó el dinero para construir un gasoducto, fue reelegido como ministro de Economía, ¿vieron que ya no reeligen más los presidentes, pero al ministro de Economía lo reeligen? Vuelve Caputo, como volvió Cavallo también. ¿Vieron que los ministros de Economía tienen esa cosa de las reelecciones? Me acuerdo que en el gobierno de Macri había endeudado a la Argentina a 100 años y se presentaba como un éxito de credibilidad en los mercados y que la Argentina pudiera acceder a 2.700 millones de dólares, que serán pagaderos a 100 años. Y un montón de periodistas: “esto es la certeza, esto es el futuro, esto es la previsibilidad que realmente emana de políticas de la economía seria”. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Saben cuánto costaba el gasoducto que se terminó gracias a lo recaudado en parte por el Impuesto a las Grandes Fortunas? Eso que se tomó a 100 años, por ejemplo, ustedes imagínense si allá por el 2017 se hubiera comenzado su construcción, hubiera estado listo en 2019. Un gasoducto fundamental para Vaca Muerta además”.

Kirchner además destacó la m irada estratégica de Cristina cuando recuperó YPF, cuando insistió para avanzar en el Gasoducto, porque “el superávit energético que tenemos hoy en Argentina es peronista. Vaca Muerta la recupera el peronismo, el gasoducto lo hace el peronismo. Por lo tanto, el superávit energético es peronista”.

“¿Y cuándo deja de ser peronista? Deja de ser peronista cuando el Congreso de la Nación le saca la zona fría a 4 millones de argentinos. Porque el gas que está en nuestro suelo y el petróleo que está en nuestro suelo, está muy bien que pueda exportarse, está muy bien que aparezcan gerentes petroleros como estrellas, como si fuera tan difícil algunas cosas. No me parece mal. No me parece mal que ganen plata. Me parece que tiene que haber límites, pero no un límite numérico que a uno se le ocurra. El límite es el sufrimiento de tu pueblo. Tiene que haber límites cuando tu pueblo y tu sociedad la pasa mal.”

“Los argentinos y argentinas tienen que participar del crecimiento de Vaca Muerta. Tienen que tener precios de nafta acordes a un país productor. Tienen que tener precios de gas las familias argentinas en sus casas para no morirse de frío. Nuestras pymes, nuestro sector industrial, tiene que tener un gas, un precio de gas que les permita competir con otras potencias económicas. No se tiene que ir todo el gas argentino a países vecinos ni a San Pablo. Tiene que darle crecimiento y trabajo a la Argentina. Porque si no lo hacemos, si no lo hacemos nos llevaremos muy bien con los dueños de las energéticas, pero la gente la va a pasar muy mal.”

Sobre Zona Fría

Kirchner cuestionó que el senador provincial, Guillermo Montenegro (intendente en licencia de la ciudad) no haya manifestado su posición al respecto de lo que esto implica para los vecinos y vecinas de Mar del Plata. “Cómo puede ser que el señor Montenegro al que los marplatenses le dieron dos veces el enorme premio de gobernar esta ciudad, no haya levantado la voz cuando los marplatenses hace 48 horas le arrebataron el subsidio al gas de zona fría. No hay justificación partidaria. Lo que tendría que haber hecho Montenegro y los libertarios de la ciudad de Mar del Plata es defender a los marplatenses y no a los que le quieren sacar todas las cosas que hacen que nuestros compatriotas vivan mejor”.

Kirchner también cuestionó la narrativa del gobierno que pretende convencernos de que los beneficios especiales a las grandes inversiones, la baja de impuestos a los sectores más concentrados o la reforma laboral va a generar beneficios para los argentinos y argentinas. “¿Qué termina sucediendo? Nos venimos a enterar que luego de tres años de estas políticas económicas estos sectores que han recibido ingentes beneficios a costa de la educación, la salud, la seguridad de los argentinos no generaron más trabajo sino que peor aún han despedido y tienen menos trabajadores y trabajadores que el 2023 con el 30% más de ganancias. ¿En serio el pueblo argentino va a seguir soportando esto?”.

Sobre Cristina

“Tenemos el ejemplo de una compañera que no le pudieron hacer decir nada en contra de su gente, no la pudieron quebrar jamás, incluso ahora. Cristina no tomó decisiones ni siquiera en contra de aquellos que la odian sin saber por qué la odian, pero estaban mucho mejor cuando gobernaba ella a lo que están ahora. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace querer una realidad diferente. Eso es lo que nos hace responder con amor a tanto odio y persecución. Eso es lo que nos hace diferentes a aquellos que se quiebran al primer chasquibum. Estamos firmes, tenemos ganas, tenemos voluntad. Hemos cometido errores, tenemos aciertos y tenemos voluntad de volver para que haya un argentino en la Casa Rosada, que vuelva a definir las políticas económicas en función de su pueblo, de su industria, de sus trabajadores.”