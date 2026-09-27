La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó este domingo el desfile cívico y tradicionalista por el 75º aniversario del barrio La Paz, de Quilmes Oeste, que se desarrolló en la intersección de las avenidas Eva Perón (892) y Néstor Kirchner (ex Santa Fe).

“Disfrutamos de compartir esta mañana con las familias e instituciones de La Paz y acompañar su tradicional desfile, para encontrarnos y celebrar todo lo construido a lo largo de estos 75 años. Desde que Mayra Mendoza asumió, hay un compromiso claro: que todos los barrios de Quilmes tengan las mismas oportunidades y que cada familia pueda vivir mejor. En La Paz eso se ve en las 100 cuadras de pavimento que ya ejecutamos, las nuevas luminarias, la puesta en valor de la plaza y ahora también en la construcción de Quilmes TEC, un centro cultural y educativo para que nuestros pibes y pibas puedan aprender y desarrollarse. Todo con fondos 100% municipales. Sabemos que todavía falta, pero no vamos a parar de trabajar para que todo lo que soñamos pueda hacerse realidad. ¡Feliz cumpleaños, La Paz!”, sostuvo Eva.

Luego de las bendiciones religiosas, se realizó el desfile, que contó con la participación de escuelas, instituciones y murgas de la zona, Bomberos Voluntarios, Veteranos de Guerra y centros tradicionalistas, que le aportaron alegría y color a la jornada.

Por cuestiones climáticas, la programación de la tarde con las ferias de emprendedores y de gastronomía, además de los shows artísticos y presentaciones musicales en vivo, quedó suspendida y será sujeta a reprogramación.

La jornada fue coordinada por el Municipio de Quilmes, en conjunto con la Comisión de Festejos del barrio La Paz, y contó con todos los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza para el disfrute de las y los presentes.

Estuvieron presentes también en la actividad integrantes del Gabinete Municipal, además de referentes de distintas instituciones del barrio y de diferentes fuerzas de seguridad.