Las propuestas “Banderas en tu corazón” y “Que CEA Rock” convocaron a gran cantidad de público durante este sábado.

La intendenta Magdalena Sierra visitó esta tarde el Museo Municipal Malvinas donde se desarrolló el evento “Banderas en tu corazón” y luego estuvo en el CEA para la presentación del ciclo de cine y muestra “Que CEA Rock”.

En primer lugar, la jefa comunal participó de la jornada organizada por el Museo Malvinas: “Banderas en tu corazón”, que reunió fotografía, cultura popular, encuentros, testimonios y música en vivo.

“Hay que malvinizar, este museo es la viva muestra”, dijo Sierra durante la visita y sostuvo que “no se puede hablar de Malvinas si no cuidamos nuestras heroínas y héroes”. También, destacó la acción de los jugadores al desplegar la bandera de Malvinas: “Los muchachos fueron muy valientes”, señaló.

La actividad presentó una muestra fotográfica de clubes de todo el país, sus camisetas, sus hinchadas y su vínculo con la bandera “Las Malvinas son argentinas”. También, stands de los clubes de la Capital Nacional del Fútbol, y una charla que puso en valor el rol de las mujeres en la Guerra de Malvinas y la importancia de mantener viva la memoria, a cargo de Liliana Colino y Silvia Barrera, quienes compartieron sus testimonios.

Asimismo, se realizó el descubrimiento de la bandera que unió las tres estrellas de la Selección Argentina con la silueta de nuestras Islas Malvinas, donada por su creadora, Daniela Wulf. El público también disfrutó de música en vivo con la presentación del cantante y veterano de la guerra de Malvinas, Fabio Santana, y “Redondos Acústico”, un tributo a Los Redonditos de Ricota.

Durante la jornada, se pudo recorrer el museo libremente para conocer nuestra historia y estampado en vivo con la consigna “Las Malvinas son argentinas”.

De la actividad también participaron el secretario de Cultura, Federico Bonaldi; la directora del Museo, Sonia Garófalo; el director de Avellaneda Capital Nacional del Fútbol, Federico Wisner; y combatientes de Malvinas.

Seguidamente, Magdalena Sierra estuvo en el Centro de Experimentación Audiovisual que presentó “Que CEA Rock”, un ciclo de cine y muestra que invita a sumergirse en el recorrido del rock en todas las épocas. La inauguración contó con la presencia de la cantautora Hilda Lizarazu y la fotógrafa Nora Lezano.

Acompañada por el subsecretario de Estrategia y Planificación Comunicacional de Avellaneda, Iñaki Echeverría y director del CEA, Oscar Frenkel, la intendenta Sierra recorrió la muestra que exhibe, por ejemplo, una guitarra de Ricardo Mollo que usó para grabar los últimos discos de “SUMO” y los dos primeros de “Divididos”.

Durante la tarde, también se desarrolló la charla “El Rock y Peter Capusotto y sus videos”, con la presencia de Pedro Saborido.

También, hay una muestra fotográfica con obras de Andrés Violante, Laura Tenenbaum, Rubén Andón, Uberto Sagramoso, Ignacio Arnedo, Eduardo Martí, Nora Lezano y Fernando Gutiérrez.

Además, hubo una intervención artística del Refugio del Arte con serigrafía en vivo, y se dio por comenzado el ciclo de cine “Primavera rock”, con entrada gratuita. Hoy a las 19 hs se proyectó “Adiós Sui Generis”, y mañana, “Luca”.

“Que CEA Rock” se puede disfrutar durante todo el mes de octubre en Colón 1133, con entrada libre y gratuita.