La carrera fue impulsada por el Municipio de Avellaneda, a través de la Secretaría de Deportes y el Consejo de Ambiente, junto al CEAMSE.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, Jorge Ferraresi y el presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Claudio “Chiqui” Tapia, estuvieron presentes hoy en la largada de una nueva edición de la Eco Cross en el Complejo Ambiental de Villa Domínico.

destinadas a participantes de todas las edades y niveles: 1 kilómetro para niños, niñas y personas con discapacidad; 5k participativa y 10K competitiva con chip. Con 5 mil personas inscriptas, la competencia se desarrolló en tres modalidadesdestinadas a participantes de todas las edades y niveles: 1 kilómetro para niños, niñas y personas con discapacidad; 5k participativa y 10K competitiva con chip.

Antes de comenzar, las autoridades le entregaron un reconocimiento a Nahuel Gallo, suboficial de gendarmería que fue repatriado desde Venezuela. Luego, las y los demás corredores fueron parte de una gran jornada compartida entre deporte, ambiente y comunidad.